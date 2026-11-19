«Quel rabaissement de la politique!» Valérie Trierweiler dézingue Teddy Riner… puis fait marche arrière après avoir découvert que la photo de Paris Match date de 2024

Valérie Trierweiler critique violemment Teddy Riner, accusant la mise en scène de sa photo dans Paris Match de rabaisser la politique. Cependant, elle fait marche arrière en apprenant que l'image date de 2024, bien avant ses ambitions présidentielles, et elle conditionne alors sa rétractation à l'autorisation du candidat.

Valérie Trierweiler a violemment critiqué Teddy Riner après avoir découvert la couverture de Paris Match, sur laquelle le candidat à la présidentielle de 2027 apparaît torse nu, enveloppé dans un drapeau français. L’ancienne Première dame a comparé cette mise en scène à un concours de beauté, avant de faire marche arrière en apprenant que la photographie avait été réalisée en 2024, bien avant l’entrée en politique du champion olympique.

« La présidentielle n’est pas le concours pour Mister France ! »

La couverture de Paris Match consacrée à Teddy Riner n’en finit plus de faire parler. Publié ce jeudi, le nouveau numéro de l’hebdomadaire présente le quintuple champion olympique torse nu, drapé dans un immense drapeau tricolore, sous le titre Un colosse en campagne. Une photographie destinée à illustrer sa candidature à l’élection présidentielle de 2027, officiellement annoncée le 9 novembre.

Parmi les personnalités qui ont vivement réagi figure Valérie Trierweiler. L’ancienne compagne de François Hollande, qui a longtemps été journaliste à Paris Match, a publié un message particulièrement sévère sur X : « Quelqu’un lui a dit que la présidentielle n’était pas le concours pour mister France ? Quelle erreur ! Quel rabaissement de la politique. »

Une attaque sans filtre contre Teddy Riner, dont elle semble considérer que la pose est incompatible avec la gravité d’une candidature à la présidence de la République.

Une photo prise en 2024, bien avant la candidature de Teddy Riner

Mais un détail important change la donne. Contrairement à ce que peut laisser penser la couverture, Teddy Riner n’a pas posé spécialement pour sa campagne présidentielle. La photographie a été réalisée en mai 2024, dans la palmeraie de Marrakech, au Maroc, par le photographe Vincent Capman.

À cette époque, le champion préparait les Jeux olympiques de Paris et s’apprêtait à disputer l’Open africain de judo, qu’il allait remporter quelques jours plus tard. Il n’avait alors annoncé aucune ambition présidentielle.

C’est donc Paris Match qui a choisi de ressortir cette photographie vieille de deux ans et demi pour illustrer son dossier consacré à la candidature de Teddy Riner à l’Élysée. Le magazine précise d’ailleurs à l’intérieur de son numéro que le cliché date de mai 2024.

Valérie Trierweiler rétropédale : « Je retire ce tweet »

Après cette révélation, Valérie Trierweiler a publié un second message sur X, dans lequel elle revient sur ses critiques, mais sous condition : « Si cette photo est ancienne et sans son autorisation, je retire ce tweet. »

Un net changement de ton par rapport à sa première publication. L’ancienne Première dame reconnaît ainsi implicitement que son attaque contre Teddy Riner pourrait être injustifiée si le candidat n’a pas lui-même validé l’utilisation de cette photographie pour la couverture.

Cette polémique éclate alors que Teddy Riner connaît des premiers jours de campagne agités. Après avoir rejeté toute proximité politique avec Emmanuel Macron, le candidat a également vu plusieurs partenariats remis en question, dont sa mission d’ambassadeur auprès de l’UNICEF France.

La photographie à l’origine des critiques de Valérie Trierweiler a été prise en mai 2024, soit près de 30 mois avant l’annonce officielle de la candidature présidentielle de Teddy Riner.