Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes, envisage un ralliement à la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle de 2027, tout en posant des conditions pour une coalition. Cette proposition intervient dans un contexte de tensions internes au sein des Écologistes, avec des divergences sur la stratégie électorale qui seront soumises au vote des adhérents.

C’est un changement important dans la campagne présidentielle à gauche. Invitée ce mercredi 18 novembre du journal de 20 heures de France 2, Marine Tondelier a ouvertement envisagé un ralliement des Écologistes à la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour l’élection présidentielle de 2027. « La dynamique de campagne de Jean-Luc Mélenchon, elle est indéniable. Donc, moi je le dis très clairement, je suis prête, et les Écologistes sont prêts à travailler à une coalition autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon », a déclaré la secrétaire nationale du parti écologiste. Une prise de position particulièrement remarquée, quelques jours seulement après sa confrontation publique avec Sandrine Rousseau, qui réclamait précisément un retrait de sa candidature au profit du dirigeant insoumis. Jusqu’ici, Marine Tondelier défendait le maintien de sa propre candidature tout en laissant ouverte la possibilité d’un accord avec d’autres formations de gauche.

La dirigeante écologiste pose néanmoins plusieurs conditions à ce rapprochement. « Si les Insoumis ont la volonté d’ouvrir un travail de coalition, de travailler à une majorité présidentielle où chacun pourrait trouver sa place, alors il y a un chemin possible », a-t-elle expliqué. Marine Tondelier souhaite engager rapidement des discussions avec les représentants de La France insoumise pour construire un accord dépassant le seul cadre de l’élection présidentielle. « On a besoin d’avoir une discussion et d’un travail d’une semaine avec eux pour pouvoir avancer sur l’accord de gouvernement, sur l’accord des législatives, sur l’accord programmatique et sur un dispositif de campagne commun », a-t-elle précisé. Il ne s’agit donc pas encore d’un désistement officiel, mais d’une proposition de négociation susceptible de déboucher sur une candidature commune et sur une coalition politique plus large.

Un rapprochement avec Mélenchon qui divise profondément les Écologistes

Cette annonce intervient dans un contexte de fortes tensions internes. Dimanche, Sandrine Rousseau avait publiquement demandé à Marine Tondelier de retirer sa candidature, estimant que les quelques points d’intentions de vote recueillis par les Écologistes pourraient manquer à Jean-Luc Mélenchon pour accéder au second tour. La secrétaire nationale lui avait sèchement répondu, dénonçant une méthode « toxique » et des interventions personnelles nuisibles au collectif. Trois jours plus tard, Marine Tondelier reconnaît néanmoins la dynamique électorale du candidat insoumis, crédité de près de 20 % dans certaines enquêtes, contre 2 à 4 % pour sa propre candidature. Mais tous les responsables écologistes ne partagent pas cette orientation. Yannick Jadot a notamment choisi de soutenir Raphaël Glucksmann, tandis que d’autres élus souhaitent conserver une candidature écologiste autonome. Les divergences avec LFI demeurent également importantes sur plusieurs questions internationales, notamment l’Ukraine, l’Union européenne et l’OTAN.

La décision finale reviendra aux adhérents écologistes, appelés à se prononcer du 10 au 13 décembre sur la stratégie présidentielle de leur mouvement. Plusieurs options restent sur la table : maintenir la candidature de Marine Tondelier, soutenir Jean-Luc Mélenchon ou rejoindre la candidature de Raphaël Glucksmann. Les discussions annoncées avec LFI devront donc permettre de présenter aux militants un éventuel accord suffisamment précis pour être soumis à leur approbation. Pour Jean-Luc Mélenchon, l’ouverture formulée mercredi soir pourrait constituer une nouvelle étape dans la recomposition de la gauche, alors que les relations entre les différentes formations restent marquées par de profondes rivalités.