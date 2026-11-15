POLITIQUE Présidentielle 2027

Sandrine Rousseau demande le retrait de Marine Tondelier et appelle à rejoindre Mélenchon

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Sandrine Rousseau demande le retrait de Marine Tondelier et appelle à rejoindre Mélenchon
Sandrine Rousseau demande le retrait de Marine Tondelier et appelle à rejoindre Mélenchon

Sandrine Rousseau a profité de son passage sur BFMTV ce dimanche pour durcir le ton. La députée de Paris a exigé le retrait immédiat de Marine Tondelier et appelé les Écologistes à rallier Jean-Luc Mélenchon sans attendre. Une sortie qui relance les tensions au sein de la gauche écologiste, alors que la candidate désignée lors du vote interne du 8 décembre 2025 reste en lice pour la présidentielle de 2027.

Un calendrier jugé trop tardif

Le calendrier constitue le principal grief de Sandrine Rousseau. Un vote est programmé le 13 décembre prochain, date qu’elle estime beaucoup trop éloignée. L’urgence commande selon elle une décision rapide, sans attendre près d’un mois supplémentaire. Cette position marque un nouveau pas dans la stratégie de rapprochement avec La France insoumise, que la députée parisienne défend depuis plusieurs mois déjà.

Sandrine Rousseau ne sera pas candidate à l’élection présidentielle de 2027. Son intervention vise à peser sur la stratégie d’alliance de son parti, qu’elle juge mal orientée avec la candidature actuelle de Marine Tondelier. Le retrait qu’elle réclame vise à permettre un basculement vers Jean-Luc Mélenchon avant que le calendrier ne se referme définitivement.

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