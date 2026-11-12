Gabriel Attal annonce sa volonté de supprimer 100 000 postes dans la fonction publique, tout en garantissant la protection de l'Éducation nationale. Il prévoit des économies par des départs volontaires et s'engage à revaloriser les enseignants, renforçant les remplacements. Parallèlement, une modernisation des services publics est envisagée pour maintenir l’efficacité malgré la réduction d'effectifs.

Gabriel Attal persiste dans son projet de réduction des effectifs de la fonction publique, tout en promettant de protéger l’Éducation nationale. Invité ce jeudi 12 novembre du grand oral présidentiel organisé par franceinfo, le candidat Renaissance a confirmé son intention de supprimer 100 000 postes dans l’État et les collectivités territoriales s’il remporte l’élection présidentielle de 2027. Cette diminution passerait par des départs volontaires et le non-remplacement d’une partie des agents partant à la retraite, sans licenciement imposé. Mais l’ancien Premier ministre a tenu à préciser que l’Éducation nationale ne serait pas concernée. Il promet de maintenir les postes dans ce secteur malgré la baisse attendue du nombre d’élèves, afin de réduire progressivement les effectifs dans les classes et d’améliorer les conditions d’enseignement.

Gabriel Attal entend notamment ramener les classes de l’école primaire à moins de 20 élèves, en utilisant la diminution démographique pour améliorer l’encadrement plutôt que pour supprimer des postes. Il promet également une revalorisation des rémunérations des enseignants, avec des augmentations comprises entre 200 et 500 euros nets mensuels selon les situations. Le candidat souhaite renforcer les remplacements, améliorer l’état des établissements scolaires et assurer une plus grande stabilité à la tête du ministère de l’Éducation nationale. Il défend ainsi la nomination d’un ministre qui resterait en fonction pendant toute la durée du quinquennat. L’objectif affiché est de faire de l’école une priorité nationale, tout en demandant des économies à d’autres administrations.

Réduire les dépenses publiques sans supprimer de postes dans les ministères régaliens

Le plan de réduction des effectifs ne concernerait pas non plus les Armées, la Justice et l’Intérieur, selon les propositions publiées par Gabriel Attal. Ces quatre ministères, avec l’Éducation nationale, bénéficieraient donc d’une protection particulière. L’ancien Premier ministre estime que la modernisation de l’administration, notamment grâce à l’intelligence artificielle et à la simplification des procédures, permettrait de maintenir les services rendus malgré la diminution globale du nombre d’agents. Il propose également de supprimer un échelon de collectivité territoriale afin de réduire les doublons administratifs. Ces mesures s’inscrivent dans un programme plus large de maîtrise des dépenses publiques, dont le candidat attend 150 milliards d’euros d’économies. Le montant effectivement attribuable aux suppressions de postes n’a cependant pas été détaillé dans les éléments publiés.

Sur l’enseignement supérieur, Gabriel Attal défend une autre orientation susceptible de susciter des controverses. Contrairement aux organisations lycéennes qui réclament la disparition de Parcoursup, il souhaite conserver la plateforme et le principe de sélection à l’entrée des formations. Il considère que l’outil doit être amélioré, mais qu’il reste nécessaire pour organiser les admissions. L’ancien Premier ministre propose également de faire évoluer l’offre de formation, en réduisant certaines filières offrant peu de débouchés et en développant davantage celles correspondant aux besoins économiques, notamment dans l’industrie.