Teddy Riner, qui a officialisé sa candidature à la présidentielle de 2027, Capte 22% de soutien parmi les sympathisants de La France insoumise, surpassant tous les autres partis. Son positionnement apolitique attire particulièrement les jeunes. Cependant, malgré sa notoriété, il doit encore obtenir 500 parrainages pour participer à l'élection.

À peine sa candidature à l’élection présidentielle de 2027 officialisée, Teddy Riner affiche déjà un potentiel électoral particulièrement élevé auprès des sympathisants de La France insoumise. Selon une enquête Toluna Harris Interactive, 22% d’entre eux pourraient envisager de voter pour le quintuple champion olympique. Un résultat supérieur à celui enregistré auprès des sympathisants des autres principales formations politiques, alors que Jean-Luc Mélenchon espère accéder au second tour de la présidentielle.

Le judoka de 37 ans, qui a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2027⁠, entend dépasser les clivages traditionnels. Son positionnement « ni de droite, ni de gauche » semble trouver un écho auprès d’une partie de l’électorat insoumis, pourtant traditionnellement attaché à une ligne politique très marquée.

22% chez LFI, 13% chez Renaissance : Teddy Riner séduit davantage à gauche

Les résultats de l’enquête révèlent des différences importantes selon les préférences politiques des personnes interrogées. C’est parmi les sympathisants de La France insoumise que Teddy Riner enregistre son meilleur résultat, avec 22% de personnes susceptibles d’envisager de voter pour lui.

Le champion olympique recueille également un potentiel électoral de 13% auprès des sympathisants de Renaissance, 12% chez ceux du Parti socialiste et 10% parmi les sympathisants des Écologistes. À droite, les chiffres sont plus faibles : 8% chez Les Républicains et 8% au Rassemblement national.

Ces pourcentages mesurent toutefois un potentiel de vote et non des intentions de vote au premier tour. Ils correspondent à la proportion de sympathisants qui pourraient envisager de soutenir Teddy Riner, sans signifier qu’ils abandonneraient effectivement leur candidat habituel.

Jean-Luc Mélenchon face à un nouveau concurrent susceptible de lui prendre des voix

Pour Jean-Luc Mélenchon, la candidature de Teddy Riner ajoute un concurrent à une élection présidentielle où la qualification pour le second tour pourrait se jouer à quelques points. Le dirigeant de La France insoumise dispose d’un socle électoral important, mais doit également composer avec les candidatures de plusieurs autres personnalités de gauche.

Le dernier baromètre Toluna Harris Interactive pour RTL et M6, réalisé du 3 au 5 novembre, crédite Jean-Luc Mélenchon de 18 à 19% des intentions de vote au premier tour, selon les configurations étudiées. Marine Le Pen arrive en tête avec 34 à 36%.

Le potentiel de Teddy Riner auprès des sympathisants insoumis constitue donc une donnée à surveiller. Il ne permet cependant pas, à ce stade, de mesurer combien de voix le judoka pourrait effectivement retirer à Jean-Luc Mélenchon. Aucune réaction publique du dirigeant insoumis à ces résultats ne permet non plus d’affirmer qu’il serait personnellement inquiet de cette candidature.

Teddy Riner séduit particulièrement les jeunes électeurs

L’enquête fait également apparaître une différence générationnelle. Le potentiel électoral de Teddy Riner atteint 19% chez les 18-24 ans et grimpe à 24% chez les 25-34 ans. Ces résultats dépassent nettement son potentiel de vote national, évalué à 10% avant l’officialisation de sa candidature.

Le champion bénéficie d’une notoriété acquise au cours de sa carrière sportive, notamment grâce à ses cinq titres olympiques et ses onze titres mondiaux. Son parcours et sa popularité lui permettent d’aborder la compétition présidentielle avec une visibilité dont ne disposent pas nécessairement les candidats issus de la société civile.

Mais cette popularité ne se traduit pas automatiquement dans les urnes. En décembre 2025, un sondage Verian réalisé pour L’Hémicycle ne lui attribuait que 3% des intentions de vote dans une hypothèse où il figurait parmi les candidats à la présidentielle.

« Je suis candidat à l’élection présidentielle » : le champion veut dépasser les partis

Teddy Riner a officialisé sa candidature ce lundi 9 novembre dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, accompagnée d’un entretien au Parisien. « Je m’appelle Teddy Riner et je vous le dis, les yeux dans les yeux, je suis candidat à l’élection présidentielle », a-t-il déclaré.

Sous le slogan « La France qu’on veut », il affirme vouloir rassembler les Français au-delà des appartenances partisanes. Il explique notamment avoir été marqué par l’unité nationale observée pendant les Jeux olympiques de Paris en 2024, avant le retour des divisions politiques.

Le judoka dit vouloir devenir « le président qui réconcilie et qui fédère ». Il assure travailler avec une équipe d’une vingtaine de personnalités issues notamment de la société civile, de l’administration et d’anciens gouvernements.

Sur les retraites, il défend le maintien du système par répartition, une meilleure prise en compte de la pénibilité et n’exclut pas une part de capitalisation. Il devra désormais préciser ses propositions sur l’économie, la sécurité, l’immigration et les finances publiques.

Présidentielle 2027 : un potentiel électoral de 10%, mais encore 500 parrainages à obtenir

Si Teddy Riner bénéficie d’une forte notoriété, son entrée dans la compétition présidentielle ne garantit pas sa présence sur les bulletins de vote. Comme tous les prétendants à l’Élysée, il devra recueillir les 500 parrainages d’élus nécessaires à la validation de sa candidature par le Conseil constitutionnel.

Le premier tour de l’élection présidentielle est prévu le 18 avril 2027. D’ici là, le quintuple champion olympique devra transformer sa popularité en soutiens politiques, constituer une organisation de campagne et convaincre des électeurs au-delà de son image de sportif.

Pour l’heure, les chiffres révèlent une particularité : alors que Teddy Riner revendique son indépendance vis-à-vis des partis, c’est parmi les sympathisants de La France insoumise qu’il obtient son potentiel électoral le plus élevé, avec 22%, contre 8% seulement chez ceux du Rassemblement national.