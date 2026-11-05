POLITIQUE Présidentielle 2027

« Quand il veut, où il veut » : Édouard Philippe défie Mélenchon sur l’immigration, LFI refuse le débat

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« Quand il veut, où il veut » : Édouard Philippe défie Mélenchon sur l'immigration, LFI refuse le débat
« Quand il veut, où il veut » : Édouard Philippe défie Mélenchon sur l'immigration, LFI refuse le débat

Édouard Philippe ne compte pas retirer ses propos sur l’immigration. Mis en cause depuis plusieurs jours par Jean-Luc Mélenchon après ses déclarations sur les violences d’octobre, le candidat Horizons à la présidentielle a proposé mercredi 4 novembre un débat public au dirigeant de La France insoumise. « Si M. Mélenchon a envie d’un débat pour discuter de ces sujets, je suis son homme. Quand il veut, où il veut », a-t-il lancé lors d’un déplacement à Zuydcoote, dans le Nord. Une invitation immédiatement rejetée par l’entourage du responsable insoumis, qui refuse de se prêter à un affrontement politique dans les conditions proposées par l’ancien Premier ministre.

La polémique est née des propos tenus par Édouard Philippe dans un entretien au Point, puis réaffirmés dimanche au journal de 20 heures de TF1. Le maire du Havre avait jugé « patente » la surreprésentation de jeunes issus de l’immigration parmi les auteurs de pillages lors des manifestations du 17 octobre. Une appréciation vivement contestée par Jean-Luc Mélenchon, qui l’accuse de reprendre des arguments destinés à séduire l’électorat de droite. La controverse a également provoqué l’annulation d’un passage du dirigeant insoumis sur TF1, celui-ci reprochant à Anne-Claire Coudray de ne pas avoir suffisamment contesté les affirmations de son invité.

Mélenchon refuse l’invitation, Philippe dénonce une « police de la pensée »

Édouard Philippe accuse désormais La France insoumise de vouloir empêcher certains sujets d’être abordés dans le débat public. Il dénonce une « police de la pensée » et considère que les questions d’intégration doivent pouvoir être discutées ouvertement. L’ancien Premier ministre a également mis en cause Jean-Luc Mélenchon sur l’antisémitisme et le communautarisme, des accusations politiques que le mouvement insoumis conteste. Sollicité par l’AFP, l’entourage de Mélenchon a répondu qu’il n’entendait pas satisfaire les demandes du candidat Horizons pour l’aider à améliorer sa position dans les sondages.

Le refus de ce débat laisse les deux responsables face à face par déclarations interposées. Pour Édouard Philippe, la confrontation pourrait permettre d’exposer publiquement ses positions sur l’immigration et l’intégration. Jean-Luc Mélenchon considère au contraire que les propos de son adversaire ne doivent pas être banalisés par un échange télévisé.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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Sources citées dans l’article : AFP

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