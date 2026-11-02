Présidentielle 2027 : Natacha Polony revendique déjà 174 promesses de parrainage et le soutien de Chevènement

Natacha Polony annonce avoir recueilli 174 promesses de parrainage et bénéficie du soutien de Jean-Pierre Chevènement. Cette ancienne directrice de Marianne se positionne dans une démarche « souverainiste » et entend rassembler au-delà des clivages politiques, tout en devant encore convaincre d'autres élus pour atteindre les 500 signatures nécessaires.

Présidentielle 2027 : Natacha Polony revendique 174 parrainages et annonce le soutien de Jean-Pierre Chevènement

Natacha Polony poursuit son entrée dans la course à l’Élysée. Invitée dimanche 1er novembre du Grand Jury RTL-Public Sénat-Ouest-France-M6, la journaliste et essayiste a affirmé avoir obtenu 174 promesses de parrainage de maires, quinze jours seulement après l’officialisation de sa candidature à l’élection présidentielle de 2027. Un premier résultat qu’elle juge « plutôt encourageant », alors qu’il lui faudra réunir les 500 signatures d’élus nécessaires pour figurer sur les bulletins de vote. L’ancienne directrice de la rédaction de Marianne assure qu’une part importante de ces engagements provient de femmes maires, sensibles, selon elle, à la perspective d’un renouvellement de la classe politique.

La candidate a également annoncé le soutien de Jean-Pierre Chevènement, figure historique de la gauche souverainiste et ancien ministre de François Mitterrand et de Lionel Jospin. Les deux personnalités se sont rencontrées jeudi 29 octobre, à l’invitation de l’ancien ministre, aujourd’hui âgé de 87 ans. « Ce soutien me touche profondément », a déclaré Natacha Polony dans un communiqué publié sur son site de campagne. Leur proximité politique ne date pas d’hier : en 2002, elle s’était déjà engagée aux côtés de Jean-Pierre Chevènement, alors candidat à l’élection présidentielle, avant de se présenter aux législatives sous ses couleurs. Elle revendique aujourd’hui cet héritage républicain et souverainiste, notamment sur les questions de désindustrialisation, d’indépendance nationale et de rôle de l’État.

Une candidature souverainiste qui veut dépasser le clivage gauche-droite

Natacha Polony entend défendre une ligne politique qu’elle situe dans la tradition de la « gauche républicaine », sans pour autant limiter son rassemblement à cet électorat. Elle affirme pouvoir « accueillir avec plaisir des gens de droite » et plaide pour un État planificateur, capable de conduire une politique industrielle ambitieuse et de restaurer la souveraineté économique française. Sur le terrain international, l’essayiste se distingue également par son opposition à une escalade militaire avec la Russie. Elle souhaite favoriser des discussions avec Vladimir Poutine pour parvenir à une issue négociée à la guerre en Ukraine, tout en regrettant que la France ne joue pas un rôle plus central dans les initiatives diplomatiques.

Reste à transformer cette première dynamique revendiquée en candidature effective. Les 174 engagements annoncés ne constituent pas encore des parrainages officiellement validés par le Conseil constitutionnel, et leur répartition géographique n’a pas été rendue publique. Natacha Polony doit encore convaincre au moins 326 élus supplémentaires, sous réserve que toutes les promesses recueillies se concrétisent et respectent les critères légaux. Sa notoriété médiatique ne se traduit pas encore par une percée dans les enquêtes d’opinion : lorsqu’elle est testée, l’ancienne chroniqueuse recueille environ 1 % des intentions de vote. Avec le soutien revendiqué de Jean-Pierre Chevènement, elle cherche désormais à donner une assise politique à une candidature qui ambitionne de réunir les électeurs attachés à la souveraineté nationale, à la laïcité et à une conception républicaine de l’État.