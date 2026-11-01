Présidentielle 2027 : Édouard Philippe dit non à une primaire et attaque Gabriel Attal: «Une primaire de la division et de la confusion»

Édouard Philippe rejette une primaire de la droite et du centre pour 2027, la qualifiant de "division et de confusion". En réponse à Gabriel Attal, il maintient sa candidature, tandis que des soutiens de la primaire, comme François Bayrou et David Lisnard, cherchent à rassembler les partis, malgré l'absence de consensus.

Édouard Philippe a définitivement fermé la porte à une primaire de la droite et du centre en vue de l’élection présidentielle de 2027. Invité du journal de 20 heures de TF1 ce dimanche, face à Anne-Claire Coudray, l’ancien Premier ministre a rejeté la proposition défendue par Gabriel Attal et plusieurs responsables politiques. Le maire du Havre a dénoncé une initiative qui réunirait des personnalités aux orientations incompatibles, entre héritiers du macronisme et partisans d’un rapprochement avec l’extrême droite.

« Une primaire de la division et de la confusion »

Interrogé sur sa participation éventuelle à une primaire destinée à désigner un candidat commun, Édouard Philippe a opposé un refus catégorique. « Je ne crois pas qu’elle aura lieu. C’est une primaire de la division […] et de la confusion qui réunit les continuateurs du macronisme, comme Gabriel Attal, et ceux qui veulent l’union vers l’extrême droite : des gens qui ne sont pas d’accord et ne veulent pas travailler ensemble. »

Cette déclaration constitue une réponse directe à Gabriel Attal, qui avait appelé mercredi à organiser une grande primaire des démocrates. Le secrétaire général de Renaissance souhaite départager les candidats du centre et de la droite afin d’éviter leur dispersion au premier tour de la présidentielle.

Édouard Philippe refuse cette méthode et entend maintenir sa propre candidature. Le président d’Horizons considère qu’une compétition réunissant des responsables politiques aux projets divergents ne pourrait déboucher sur une candidature véritablement commune.

Gabriel Attal veut une primaire, Édouard Philippe refuse de s’y soumettre

Mercredi 28 octobre, Gabriel Attal avait défendu sur TF1 l’organisation d’une primaire ouverte aux différentes sensibilités du centre et de la droite républicaine. L’ancien Premier ministre avait appelé ses concurrents à prendre leurs responsabilités, estimant qu’une multiplication des candidatures pourrait conduire à un second tour opposant le Rassemblement national à La France insoumise.

Il avait notamment prévenu que les responsables refusant de participer à cette démarche devraient assumer leur part de responsabilité dans une éventuelle division. Après avoir envisagé un rassemblement allant jusqu’à la gauche sociale-démocrate, Gabriel Attal avait recentré sa proposition sur les candidats du centre et de la droite.

Cette initiative a relancé les divergences entre Gabriel Attal, Édouard Philippe et François Bayrou sur la stratégie à adopter pour 2027. Depuis plusieurs mois, les trois anciens Premiers ministres défendent des méthodes différentes pour tenter de rassembler leur famille politique.

Le refus d’Édouard Philippe complique désormais les projets de Gabriel Attal, qui espérait réunir les principaux prétendants autour d’une procédure commune de désignation.

Bayrou, Lisnard, Bergé et Barnier favorables à une primaire

La proposition d’une primaire a pourtant gagné plusieurs soutiens au cours des derniers jours. François Bayrou, favorable depuis plusieurs mois à une consultation élargie, défend l’idée d’un candidat unique capable de rassembler les électeurs du centre et de la droite modérée.

David Lisnard, maire de Cannes et président de Nouvelle Énergie, soutient également le principe d’une primaire. Hervé Morin, président des Centristes, s’est prononcé dans le même sens, tout en mettant en garde contre un rassemblement trop large qui réunirait des personnalités politiquement incompatibles.

La ministre Aurore Bergé a également plaidé pour une primaire associant Renaissance, Horizons, le MoDem, l’UDI, le Parti radical, Les Républicains et Nouvelle Énergie. Michel Barnier s’est, lui aussi, déclaré favorable à une consultation de la droite et du centre.

La participation de certaines personnalités reste toutefois contestée. Les divergences concernent notamment la place de Bruno Retailleau, celle de David Lisnard et les conditions d’une éventuelle ouverture à des responsables issus de la gauche sociale-démocrate.

Édouard Philippe maintient sa candidature pour 2027

Déjà candidat déclaré à l’élection présidentielle, Édouard Philippe entend poursuivre sa campagne sans passer par une primaire. Le maire du Havre défend depuis plusieurs mois un rapprochement politique entre les différentes formations du centre et de la droite, tout en refusant qu’un scrutin interne désigne leur représentant.

Cette position intervient alors que les intentions de vote en faveur de l’ancien Premier ministre ont reculé dans plusieurs enquêtes d’opinion. Gabriel Attal rencontre lui aussi des difficultés à élargir son socle électoral, tandis que la perspective de candidatures concurrentes continue d’inquiéter plusieurs responsables du bloc central.

Avec le refus réaffirmé d’Édouard Philippe, les partisans d’une primaire doivent désormais décider s’ils poursuivent leur projet sans le candidat d’Horizons. Gabriel Attal, François Bayrou et les autres promoteurs de cette consultation n’ont, à ce stade, annoncé aucun accord définitif sur son périmètre, ses règles ou son calendrier.