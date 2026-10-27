François Bayrou appelle à un rassemblement rapide du centre et de la droite en vue de l'élection présidentielle de 2027, souhaitant désigner un candidat unique d'ici le 1er février. Édouard Philippe demeure réticent à l'idée d'une primaire, tandis que d'autres personnalités explorent différentes voies de collaboration.

François Bayrou veut accélérer le rassemblement du centre et de la droite avant l’élection présidentielle de 2027. Invité dimanche soir sur LCI, le président du MoDem a appelé les différentes personnalités opposées au Rassemblement national et à La France insoumise à organiser une compétition commune afin de désigner un seul candidat au plus tard le 1er février prochain. Une proposition qui vise à éviter la dispersion des candidatures, alors qu’Édouard Philippe, Gabriel Attal et plusieurs responsables de droite poursuivent leurs préparatifs électoraux. Mais l’ancien Premier ministre Édouard Philippe reste opposé à l’organisation d’une primaire.

François Bayrou souhaite réunir un ensemble politique allant de la gauche modérée à la droite républicaine. Selon lui, la multiplication des candidatures individuelles pourrait empêcher ces différentes sensibilités de présenter un projet commun. Le dirigeant centriste considère qu’une procédure de désignation partagée permettrait de départager les prétendants et d’éviter que les rivalités personnelles ne prennent le dessus sur les orientations programmatiques.

Une primaire qui divise toujours le centre et la droite

Cette proposition se heurte notamment aux réserves d’Édouard Philippe. Le président d’Horizons défend depuis plusieurs mois une stratégie de rassemblement, mais refuse de soumettre sa candidature à une primaire. Il estime qu’une telle compétition pourrait accentuer les divisions plutôt que les résoudre. À l’inverse, Gabriel Attal et David Lisnard se sont montrés ouverts à différentes formes de consultation ou de désignation commune.

La question concerne également Bruno Retailleau, qui a récemment engagé des discussions avec David Lisnard sur la possibilité d’une candidature unique à droite. Les deux hommes ont évoqué l’hypothèse d’une primaire lors d’un déjeuner organisé à l’initiative de Robert Ménard, sans parvenir à un accord définitif. Xavier Bertrand prépare parallèlement sa propre candidature, qu’il pourrait annoncer en novembre.