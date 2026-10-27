POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : François Bayrou veut un candidat unique avant le 1er février, Édouard Philippe reste réticent

Par

2 minutes de lecture

Présidentielle 2027 : François Bayrou veut un candidat unique avant le 1er février, Édouard Philippe reste réticent
Présidentielle 2027 : François Bayrou veut un candidat unique avant le 1er février, Édouard Philippe reste réticent

François Bayrou veut accélérer le rassemblement du centre et de la droite avant l’élection présidentielle de 2027. Invité dimanche soir sur LCI, le président du MoDem a appelé les différentes personnalités opposées au Rassemblement national et à La France insoumise à organiser une compétition commune afin de désigner un seul candidat au plus tard le 1er février prochain. Une proposition qui vise à éviter la dispersion des candidatures, alors qu’Édouard Philippe, Gabriel Attal et plusieurs responsables de droite poursuivent leurs préparatifs électoraux. Mais l’ancien Premier ministre Édouard Philippe reste opposé à l’organisation d’une primaire.

François Bayrou souhaite réunir un ensemble politique allant de la gauche modérée à la droite républicaine. Selon lui, la multiplication des candidatures individuelles pourrait empêcher ces différentes sensibilités de présenter un projet commun. Le dirigeant centriste considère qu’une procédure de désignation partagée permettrait de départager les prétendants et d’éviter que les rivalités personnelles ne prennent le dessus sur les orientations programmatiques.

Une primaire qui divise toujours le centre et la droite

Cette proposition se heurte notamment aux réserves d’Édouard Philippe. Le président d’Horizons défend depuis plusieurs mois une stratégie de rassemblement, mais refuse de soumettre sa candidature à une primaire. Il estime qu’une telle compétition pourrait accentuer les divisions plutôt que les résoudre. À l’inverse, Gabriel Attal et David Lisnard se sont montrés ouverts à différentes formes de consultation ou de désignation commune.

La question concerne également Bruno Retailleau, qui a récemment engagé des discussions avec David Lisnard sur la possibilité d’une candidature unique à droite. Les deux hommes ont évoqué l’hypothèse d’une primaire lors d’un déjeuner organisé à l’initiative de Robert Ménard, sans parvenir à un accord définitif. Xavier Bertrand prépare parallèlement sa propre candidature, qu’il pourrait annoncer en novembre.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une