La réélection de Luiz Inácio Lula da Silva suscite une crise électorale après que Flávio Bolsonaro conteste les résultats, invoquant des irrégularités liées à une prolongation des opérations de vote accordée par le juge Cristiano Zanin. La situation pourrait mener à des procédures judiciaires visant l'annulation des élections, tandis que le débat sur l'égalité des conditions de vote fait rage.

La réélection de Luiz Inácio Lula da Silva à la présidence du Brésil, ce dimanche, provoque une crise électorale. Son adversaire, Flávio Bolsonaro, refuse de reconnaître sa défaite et réclame l’annulation du scrutin. Au cœur de la polémique : Cristiano Zanin, ancien avocat personnel de Lula, nommé à la Cour suprême par celui-ci en 2023. Le magistrat a autorisé une prolongation de deux heures des opérations de vote alors que plusieurs bureaux avaient déjà fermé leurs portes. Une décision dont les conséquences pourraient désormais être examinées par la justice électorale.

Un juge nommé par Lula prolonge le scrutin à la dernière minute

Cristiano Zanin occupe une place centrale dans la contestation. Avant son arrivée au Tribunal suprême fédéral, il a été l’avocat personnel de Luiz Inácio Lula da Silva, notamment dans les procédures judiciaires liées aux affaires de corruption ayant visé le président brésilien. En 2023, Lula l’a nommé à la plus haute juridiction du pays.

Dimanche, quelques minutes avant la fermeture des bureaux de vote, initialement prévue à 17 heures, Cristiano Zanin a autorisé une prolongation du scrutin jusqu’à 19 heures. La décision répondait notamment à des difficultés de transport public dénoncées par le camp Lula, qui affirmait que des électeurs ne pouvaient pas rejoindre les bureaux de vote.

Le camp de Flávio Bolsonaro avait également demandé une prolongation dans plusieurs régions touchées par de fortes intempéries. Mais la décision judiciaire, prise alors que les opérations électorales avaient déjà commencé à se terminer, a provoqué un désordre important dans l’organisation du scrutin.

Des bureaux fermés pendant que d’autres continuaient à voter

La principale polémique concerne l’application de cette prolongation. Lorsque la décision de Cristiano Zanin a été annoncée, certains bureaux avaient déjà clôturé leurs opérations et arrêté leurs machines électroniques.

Ces bureaux n’ont pas pu rouvrir, tandis que ceux dont les machines fonctionnaient encore ont été autorisés à accueillir des électeurs jusqu’à 19 heures. Le Tribunal supérieur électoral a dû adapter les opérations de dépouillement et suspendre temporairement la centralisation des résultats.

Cette différence de traitement est au cœur des contestations. Les électeurs des bureaux déjà fermés n’ont pas bénéficié des deux heures supplémentaires accordées à ceux qui se trouvaient dans des bureaux encore ouverts.

Pour Flávio Bolsonaro, cette situation remet en cause l’égalité des conditions de vote. La contestation devra notamment établir quels bureaux ont bénéficié de la prolongation, combien de suffrages supplémentaires ont été exprimés et si ces différences ont pu influencer le résultat final.

Des juristes évoquent une possible annulation

Le scandale pourrait désormais prendre une dimension judiciaire. Des spécialistes du droit électoral soulignent qu’une différence importante dans les conditions d’accès au vote peut justifier un examen de la régularité d’une élection.

Priscilla Sodré Pereira, avocate spécialisée en droit électoral, a qualifié la situation d’« extrêmement grave » et de « critique », selon les propos rapportés après le scrutin.

Fernando Neisser, professeur de droit électoral à la Fundação Getulio Vargas, évoque également la possibilité d’une annulation si des bureaux situés dans des régions favorables à Lula ont bénéficié d’une durée de vote supérieure à celle accordée aux électeurs d’autres régions, dans des conditions susceptibles de modifier le résultat.

Pour obtenir l’invalidation de l’élection, les contestataires devront démontrer que les irrégularités ont porté atteinte à la sincérité du scrutin. Une différence d’horaires entre bureaux ne suffit pas automatiquement à entraîner l’annulation des résultats.

Bolsonaro refuse sa défaite après un spectaculaire retournement électoral

La contestation intervient après un retournement électoral particulièrement spectaculaire. Comme le rappelait notre article consacré au duel entre Lula et Flávio Bolsonaro avant le second tour, le fils de l’ancien président Jair Bolsonaro avait terminé en tête du premier tour, le 4 octobre, avec 47,03% des voix, contre 45,16% pour Lula.

Trois semaines plus tard, le rapport de force s’est inversé. Selon les résultats de la présidentielle brésilienne, Lula a remporté le second tour avec environ 51,8% des suffrages, contre 48,2% pour Flávio Bolsonaro. L’écart entre les deux candidats atteint près de 4,4 millions de voix.

Le dépouillement a également été marqué par une évolution des résultats provisoires. Flávio Bolsonaro a d’abord pris la tête avant d’être dépassé par Lula au fil de la remontée des votes. Une vidéo diffusée par la télévision argentine TN, largement relayée sur les réseaux sociaux, montre cette progression du président sortant.

Cette évolution a alimenté les accusations de fraude, même si les variations des pourcentages pendant un dépouillement peuvent s’expliquer par l’ordre de transmission des résultats des différentes régions.

Flávio Bolsonaro réclame officiellement l’annulation du scrutin

Après l’annonce de sa défaite, Flávio Bolsonaro a annoncé qu’il allait engager une procédure judiciaire pour obtenir l’annulation de l’élection.

Le candidat du Parti libéral a directement mis en cause la Cour suprême et Cristiano Zanin, dénonçant une modification des règles électorales à quelques minutes de la fermeture des bureaux.

« Nous allons mobiliser notre équipe juridique et demander l’annulation de ces élections », a déclaré Flávio Bolsonaro devant ses partisans. Il a également affirmé qu’il refusait d’accepter que les règles du scrutin soient modifiées arbitrairement par ceux qu’il considère comme les proches de Lula au sein de la Cour suprême.

La contestation vise donc directement la décision judiciaire du 25 octobre, mais également les conditions dans lesquelles elle a été appliquée par les autorités électorales.

La victoire de Lula désormais au centre d’une bataille judiciaire

À 80 ans, Luiz Inácio Lula da Silva a remporté un quatrième mandat présidentiel, qui doit commencer le 5 janvier 2027. Cette victoire représente un nouveau revers pour la famille Bolsonaro, quatre ans après la défaite de Jair Bolsonaro face au dirigeant de gauche.

Le scrutin avait également une forte dimension internationale. Comme le soulignait notre présentation des enjeux géopolitiques du second tour, Flávio Bolsonaro bénéficiait du soutien politique de Donald Trump, tandis que Lula défendait une politique plus indépendante de Washington.

Mais la bataille pourrait désormais se poursuivre devant les tribunaux. Les recours annoncés par Flávio Bolsonaro devront déterminer si la prolongation du scrutin a provoqué des irrégularités suffisamment graves pour remettre en cause le résultat.

Pour l’instant, aucune juridiction n’a annulé l’élection et Lula reste le vainqueur officiellement proclamé. La décision prise par Cristiano Zanin, ancien avocat du président réélu, constitue néanmoins le principal point de contestation du scrutin présidentiel du 25 octobre.