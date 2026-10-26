Angèle est accusée d'avoir exploité le réseau de Because Music avant de signer un contrat lucratif avec Sony pour 4 millions d'euros. Les tensions montent entre la chanteuse et des figures influentes de l'industrie, notamment Emmanuel de Buretel et Pedro Winter, mécontents des conditions entourant son départ et des collaborations précédentes.

Angèle se retrouve au cœur d’une polémique dans l’industrie musicale. Alors que son nouvel album Instinct connaît un démarrage commercial décevant, la chanteuse belge est accusée d’avoir profité du carnet d’adresses du label indépendant Because Music avant de signer chez Sony Music. Un accord estimé à 4 millions d’euros est évoqué, dont 1 million aurait été destiné à l’artiste. Ces accusations, lancées par le blogueur musical belge Roger The Shame, concernent notamment deux personnalités influentes de l’industrie musicale française : Emmanuel de Buretel et Pedro Winter.

Because Music : un partenariat qui aurait tourné court

Selon Roger The Shame, Angèle aurait laissé croire aux dirigeants de Because Music qu’elle signerait avec leur maison de disques. Le label lui aurait alors ouvert son réseau professionnel, facilitant des collaborations avec plusieurs artistes reconnus, notamment Justice et SebastiAn.

La chanteuse aurait ensuite choisi Sony Music, tout en conservant le bénéfice de ces collaborations. Emmanuel de Buretel et Pedro Winter seraient particulièrement mécontents de la manière dont les négociations se seraient déroulées.

Le blogueur accuse ainsi Angèle d’avoir fait miroiter une signature à Because Music pour profiter de ses relations professionnelles avant de rejoindre une maison de disques concurrente. Il affirme également que le comportement de la chanteuse serait très critiqué dans le milieu musical parisien.

Justice, SebastiAn et Pedro Winter au cœur des tensions

En février 2026, Angèle a dévoilé What You Want, un titre réalisé avec Justice. Cette association a précédé la sortie de son troisième album, Instinct, auquel ont également participé Soulwax, SebastiAn et Caroline Polachek.

Le rôle de Because Music dans cet environnement artistique est important. Fondé par Emmanuel de Buretel en 2004, le label entretient depuis longtemps des relations étroites avec la scène électronique française. Son partenariat avec Ed Banger, fondé par Pedro Winter, a notamment accompagné le développement de Justice et de SebastiAn.

Pedro Winter a rejoint Because Music France en juin 2026, en qualité de responsable mondial de la création et de codirecteur du label en France. Son implication dans cet univers musical explique pourquoi son nom apparaît dans les accusations concernant Angèle.

La question porte désormais sur les conditions dans lesquelles ces collaborations ont été négociées. Angèle avait-elle pris des engagements envers Because Music avant de rejoindre Sony ? Le label avait-il obtenu des garanties concernant une future signature ? Ces points restent inconnus.

Sony Music aurait mis 4 millions d’euros sur la table

Le changement de maison de disques d’Angèle est, lui, établi. Après ses deux premiers albums publiés avec Universal Music, la chanteuse a rejoint Sony pour son troisième disque, Instinct. Ce transfert a accompagné une nouvelle orientation musicale, davantage tournée vers l’électronique et les collaborations internationales.

Le montant de 4 millions d’euros a été évoqué à propos de l’investissement consacré à ce nouveau projet. Selon Roger The Shame, 1 million d’euros aurait directement bénéficié à Angèle.

Un tel investissement représente un engagement financier considérable pour une maison de disques. Sony comptait notamment sur la notoriété internationale de la chanteuse, révélée par Brol en 2018 et devenue l’une des artistes francophones les plus populaires de sa génération.

Seulement 16 000 albums vendus : le démarrage décevant d’Instinct

Cette polémique éclate alors qu’Angèle traverse une période commerciale difficile. Comme nous l’avions détaillé dans un précédent article consacré à l’échec commercial de son nouvel album, avec seulement 16 000 exemplaires vendus en première semaine⁠, les premiers résultats d’Instinct sont très éloignés des performances de ses précédents disques.

Un professionnel du secteur estime qu’il faudrait atteindre 400 000 exemplaires vendus pour rentabiliser l’investissement de 4 millions d’euros évoqué autour du projet. Ce seuil constitue une estimation et non un objectif officiellement communiqué par Sony Music.

Le contraste avec les succès passés est particulièrement marqué. Brol, sorti en 2018, avait dépassé le million d’exemplaires vendus, tandis que Nonante-Cinq, publié en 2021, avait obtenu une certification triple platine en France.

Le retour de la chanteuse a également été perturbé par plusieurs annulations promotionnelles. Angèle a notamment renoncé à sa participation aux NRJ Music Awards du 23 octobre, invoquant des problèmes de santé, ainsi qu’à d’autres rendez-vous prévus autour de la sortie de son album.

Emmanuel de Buretel et Pedro Winter seraient furieux

Au-delà de la dimension financière, les accusations mettent en cause les relations professionnelles entre Angèle et plusieurs acteurs influents de l’industrie musicale.

Emmanuel de Buretel, fondateur de Because Music, et Pedro Winter, figure historique de la scène électronique française, auraient très mal vécu le choix final de la chanteuse. Leur mécontentement supposé porterait moins sur la signature chez Sony que sur les conditions dans lesquelles Angèle aurait bénéficié de leur réseau avant de rejoindre le groupe concurrent.

Roger The Shame affirme que les deux dirigeants sont furieux et que la chanteuse serait désormais considérée comme « sans foi ni loi » dans une partie du milieu musical parisien.

Dans l’industrie musicale, les relations entre artistes, producteurs et labels reposent fréquemment sur des négociations longues, des collaborations préparatoires et des engagements parfois conclus plusieurs mois avant la signature définitive d’un contrat.

Reste à savoir si Angèle avait effectivement donné des assurances à Because Music ou si les dirigeants du label espéraient simplement obtenir sa signature…