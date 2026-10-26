Luiz Inácio Lula da Silva est réélu président du Brésil avec 51,8 % des voix, battant Flávio Bolsonaro, malgré une forte mobilisation initiale de ce dernier. Ce résultat marque un revers pour la droite, et Lula, ayant déjà purgé une peine de prison, devient le premier président brésilien élu quatre fois. Son mandat commence en janvier 2027.

Luiz Inácio Lula da Silva a remporté dimanche 25 octobre le second tour de l’élection présidentielle brésilienne, décrochant à 80 ans un quatrième mandat à la tête du plus grand pays d’Amérique latine. Le président sortant, figure historique de la gauche, s’est imposé avec environ 51,8 % des suffrages contre 48,2 % pour Flávio Bolsonaro, fils de l’ancien président Jair Bolsonaro. Une victoire inattendue après un premier tour remporté par son adversaire et qui constitue un revers politique pour la droite brésilienne, soutenue par Donald Trump.

Le scrutin s’annonçait particulièrement serré. Le 4 octobre, Flávio Bolsonaro était arrivé en tête du premier tour avec 47,03 % des voix, contre 45,16 % pour Lula. Mais le président sortant a réussi à inverser le rapport de force en mobilisant notamment les électeurs de gauche, les jeunes et une partie des abstentionnistes. Selon les résultats communiqués par le Tribunal supérieur électoral, il devance finalement son adversaire de près de 4,4 millions de voix. C’est la première fois depuis la fin de la dictature militaire en 1985 qu’un candidat arrivé deuxième au premier tour remporte la présidentielle brésilienne.

Flávio Bolsonaro conteste le résultat après une journée électorale mouvementée

La journée de dimanche a été marquée par une décision exceptionnelle de prolonger de deux heures les opérations de vote dans certains bureaux. Le juge Cristiano Zanin, ancien avocat de Lula devenu membre de la Cour suprême, a pris cette décision après des signalements de perturbations dans les transports publics, notamment à São Paulo et Salvador de Bahia. Le camp Bolsonaro avait également demandé une prolongation en raison de fortes pluies dans plusieurs États du sud du pays. Flávio Bolsonaro a néanmoins contesté les conditions du scrutin et demandé l’annulation des résultats, dénonçant une décision qu’il juge favorable au président sortant.

Cette réélection représente également un enjeu géopolitique majeur. Donald Trump avait affiché sa proximité avec la famille Bolsonaro, tandis que Lula s’était opposé à plusieurs orientations de Washington, notamment sur les droits de douane et la souveraineté économique brésilienne. Sa victoire intervient alors que plusieurs pays sud-américains ont récemment basculé à droite. Elle permet à la gauche de conserver le pouvoir dans la première économie d’Amérique latine, malgré les inquiétudes d’une partie de la population concernant l’insécurité, l’inflation alimentaire et l’endettement des ménages.

Ancien ouvrier métallurgiste et syndicaliste, Lula avait déjà gouverné le Brésil de 2003 à 2010 avant de revenir au pouvoir en janvier 2023, après sa victoire contre Jair Bolsonaro en 2022. Son parcours avait été marqué par une incarcération de 580 jours dans une affaire de corruption, avant l’annulation de ses condamnations par la justice brésilienne. Avec cette nouvelle victoire, Lula devient le premier dirigeant brésilien élu quatre fois à la présidence au suffrage universel direct. Son prochain mandat doit commencer le 5 janvier 2027, dans un pays qui demeure profondément divisé politiquement.