Manifestations du 24 octobre: Donald Trump prédit «une mauvaise journée en France» et réclame le report du match de NFL au Stade de France

Donald Trump prédit une journée difficile pour la France lors des manifestations du 24 octobre, exprimant des inquiétudes concernant la sécurité, y compris pour le match de NFL au Stade de France. En réponse, le gouvernement français déploie 70 000 policiers pour prévenir les violences, avec des modifications notables dans le calendrier sportif français.

À la veille des manifestations prévues samedi 24 octobre dans toute la France, Donald Trump a exprimé ses inquiétudes face aux risques de nouvelles violences. Interrogé vendredi 23 octobre à Washington, le président américain a estimé que la situation française pourrait encore se dégrader dans les prochaines heures. Il a également regretté que le match de football américain prévu dimanche au Stade de France n’ait pas été reporté.

« Je pense que demain va être probablement une mauvaise journée en France », a déclaré Donald Trump devant les journalistes. Le président américain a ainsi directement évoqué la nouvelle journée de mobilisation, une semaine après les violences, les incendies et les pillages qui ont touché plusieurs villes françaises le 17 octobre.

Donald Trump s’inquiète de la situation française

Le président des États-Unis suit de près les troubles qui secouent la France. Ses déclarations du vendredi 23 octobre traduisent ses inquiétudes concernant les nouvelles manifestations annoncées samedi, alors que les autorités françaises redoutent une répétition des affrontements du week-end précédent.

Donald Trump a également évoqué le premier match officiel de saison régulière de NFL organisé en France, qui doit opposer les Pittsburgh Steelers aux New Orleans Saints dimanche 25 octobre au Stade de France, à Saint-Denis.

Le président américain a regretté que cette rencontre n’ait pas été reportée en raison des risques sécuritaires. Il a estimé que la France traversait une période particulièrement difficile, alors que des milliers de supporters américains sont attendus dans la région parisienne.

Donald Trump avait déjà commenté les manifestations françaises en accusant l’immigration de masse et l’islam d’alimenter les troubles.

70 000 policiers et gendarmes mobilisés samedi

Les inquiétudes américaines font écho aux mesures exceptionnelles annoncées par le gouvernement français. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a confirmé vendredi la mobilisation de 70 000 policiers et gendarmes sur l’ensemble du territoire pour la journée du samedi 24 octobre.

Le dispositif comprendra des CRS, des gendarmes mobiles et des unités spécialisées, notamment le RAID, le GIGN et la BRI. Les autorités veulent empêcher de nouveaux pillages, protéger les bâtiments publics et intervenir rapidement contre les groupes violents.

À Paris, la préfecture a autorisé le cortège syndical entre Bastille et Nation, mais interdit celui des Gilets jaunes en direction de l’Opéra.

De son côté, Emmanuel Macron a demandé un durcissement des restrictions, y compris pour certaines manifestations officiellement déclarées. Plusieurs villes ont pris des arrêtés d’interdiction dans les secteurs considérés comme particulièrement exposés aux violences.

Le match de NFL maintenu malgré les risques

La rencontre entre les Pittsburgh Steelers et les New Orleans Saints reste programmée dimanche 25 octobre à 14h30 au Stade de France. Il s’agira du premier match de saison régulière de NFL disputé sur le territoire français, un événement particulièrement important pour le développement du football américain en Europe.

Mais les troubles des derniers jours ont déjà perturbé son organisation. Les Steelers ont annulé un événement destiné à leurs supporters dans le quartier de Bastille, particulièrement touché par les violences du 17 octobre.

Le département d’État américain a également diffusé une alerte de sécurité recommandant aux ressortissants américains présents à Paris d’éviter les manifestations et les secteurs touchés par les troubles.

Le quarterback des Steelers, Aaron Rodgers, a assuré vendredi que la NFL surveillait attentivement la situation. Il s’est néanmoins montré confiant quant à la tenue de la rencontre, expliquant que la ligue n’aurait pas maintenu le déplacement si les conditions de sécurité avaient été jugées insuffisantes.

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a également confirmé que des échanges avaient eu lieu avec les autorités françaises et américaines pour préparer le dispositif de sécurité.

Le PSG contraint de reporter son match contre Lyon

Les conséquences des manifestations se font également sentir dans le football français. La rencontre de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique lyonnais, initialement prévue dimanche 25 octobre, a été décalée au lundi 26 octobre à la demande des autorités.

Ce changement de calendrier permet de réduire les contraintes pesant sur les forces de l’ordre, déjà mobilisées pour les manifestations du samedi et le match de NFL du dimanche.

Le report provoque toutefois une autre difficulté : la rencontre PSG-OL se disputera désormais le même jour que la cérémonie du Ballon d’Or, organisée à Londres.

Alors que la NFL maintient son événement international au Stade de France, le football français doit donc modifier son calendrier pour répondre aux impératifs de sécurité.

Les déclarations de Donald Trump ajoutent une dimension internationale aux inquiétudes entourant la journée du 24 octobre. La France se prépare à de nouvelles manifestations sous haute surveillance, avec un dispositif policier exceptionnel et plusieurs grands événements sportifs directement concernés par les risques de débordements.