Israël : avec 67 soutiens contre 46 pour Netanyahou, Gadi Eisenkot en position de former le prochain gouvernement

Gadi Eisenkot, soutenu par 67 députés contre 46 pour Benyamin Netanyahou, est en position de former le prochain gouvernement israélien. Toutefois, la constitution d'une coalition reste complexe en raison des divergences entre les partis, notamment avec les formations arabes. Le président Isaac Herzog rendra sa décision sur la mission de formation dimanche.

Benyamin Netanyahou pourrait bientôt devoir céder le pouvoir. À l’issue des consultations menées par le président israélien Isaac Herzog, jeudi 5 novembre, Gadi Eisenkot a recueilli le soutien de 67 députés sur les 120 que compte la Knesset, contre seulement 46 pour le Premier ministre sortant. Un rapport de force qui place l’ancien chef d’état-major de l’armée israélienne en position d’être chargé de former le prochain gouvernement. Isaac Herzog a annoncé qu’il rendrait sa décision dimanche 8 novembre, après de derniers échanges avec les responsables politiques. Pour Netanyahou, au pouvoir presque sans interruption depuis 2009, la perspective d’un départ se précise, même si aucune alternance n’est encore acquise.

Le basculement s’est joué avec le soutien des formations arabes. Après le parti Ra’am de Mansour Abbas, qui dispose de huit sièges, la Liste unifiée, forte de onze députés, a décidé à son tour de recommander Gadi Eisenkot. Ces dix-neuf voix s’ajoutent aux 48 recommandations obtenues auprès de quatre formations de l’opposition : Yashar, le parti d’Eisenkot, Beyahad de Naftali Bennett, Les Démocrates de Yaïr Golan et Israël Beitenou d’Avigdor Lieberman. À l’inverse, Netanyahou a été affaibli par la décision du Judaïsme unifié de la Torah, son allié ultra-orthodoxe historique, de ne recommander aucun candidat. Le parti religieux, qui compte sept députés, reproche notamment au chef du Likoud de ne pas avoir apporté les garanties attendues sur les exemptions de service militaire des étudiants des écoles talmudiques.

Une majorité de soutiens qui ne garantit pas encore l’alternance

Malgré cette avance, Gadi Eisenkot devra résoudre une équation parlementaire particulièrement complexe. Les 67 députés qui ont recommandé sa désignation ne sont pas nécessairement disposés à gouverner ensemble. Naftali Bennett et Avigdor Lieberman ont notamment exprimé leur opposition à la constitution d’un gouvernement dépendant des partis arabes. Ces derniers ont eux-mêmes reconnu leurs profondes divergences avec l’ancien chef d’état-major, tout en expliquant vouloir empêcher le retour au pouvoir de Netanyahou. Isaac Herzog a d’ailleurs appelé à la prudence : si les résultats des consultations semblent clairs, la capacité réelle des candidats à former une majorité demeure incertaine en raison des vetos entre les différentes formations.

Si le président israélien lui confie dimanche la mission de former un gouvernement, Gadi Eisenkot disposera de 28 jours pour réunir une coalition, avec une éventuelle prolongation de quatorze jours. En cas d’échec, Isaac Herzog pourra solliciter un autre parlementaire. Benyamin Netanyahou conserve donc une possibilité de revenir dans les négociations, d’autant que le Likoud demeure le premier parti de la Knesset avec 27 sièges. Mais le paysage politique israélien a sensiblement changé depuis les législatives du 27 octobre. En obtenant la recommandation d’une majorité de députés, Eisenkot franchit une étape importante vers une possible alternance.