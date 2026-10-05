Brésil : Flávio Bolsonaro devance Lula au premier tour, les deux hommes s’affronteront le 25 octobre

Flávio Bolsonaro remporte le premier tour de l'élection présidentielle brésilienne avec 47,03 % des voix, devançant Lula à 45,16 %. Les deux candidats s'affronteront lors d'un second tour, le 25 octobre, dans un contexte de forte polarisation politique, avec plus de 92 % des suffrages valides pour ces deux finalistes.

Le Brésil se dirige vers un second tour particulièrement serré. Flávio Bolsonaro est arrivé en tête du premier tour de l’élection présidentielle organisé dimanche 4 octobre, devant le président sortant Luiz Inácio Lula da Silva. Avec 99,99 % des urnes dépouillées, le sénateur du Parti libéral obtient 47,03 % des suffrages valides, contre 45,16 % pour Lula. Aucun candidat n’ayant franchi la majorité absolue, les deux hommes se retrouveront le 25 octobre.

Flávio Bolsonaro recueille précisément 56 104 268 voix, contre 53 876 617 pour le président sortant, soit un écart d’un peu plus de 2,2 millions de suffrages. Les autres candidats restent très loin derrière : aucun n’atteint 3 % des voix. Au total, plus de 125 millions de suffrages valides ont été comptabilisés.

Flávio Bolsonaro déjoue les sondages

Le résultat constitue une surprise par rapport à la plupart des enquêtes publiées avant le scrutin. Les derniers sondages plaçaient généralement Lula légèrement devant son adversaire au premier tour. Flávio Bolsonaro a finalement pris la tête avec près de deux points d’avance, confirmant la capacité du courant politique construit autour de son père, Jair Bolsonaro, à conserver une base électorale importante.

Âgé de 45 ans, avocat et sénateur de Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro se présente pour la première fois à l’élection présidentielle. Son père, qui avait dirigé le pays entre 2019 et 2022, ne pouvait pas être candidat. Flávio Bolsonaro a ainsi repris une grande partie de son héritage politique et bénéficie du soutien de l’ancien président. Lula, 80 ans, cherche de son côté à obtenir un quatrième mandat non consécutif après avoir gouverné de 2003 à 2010 puis depuis 2023.

Un Brésil toujours profondément polarisé

La campagne a notamment été dominée par le coût de la vie, la sécurité, la corruption et la situation économique. Le premier tour confirme surtout une polarisation particulièrement forte : à eux deux, Flávio Bolsonaro et Lula rassemblent plus de 92 % des suffrages valides.

Le scrutin concernait également les gouverneurs, la Chambre des députés et les deux tiers du Sénat. Plusieurs résultats témoignent d’un poids important de la droite dans les États : à São Paulo, notamment, Tarcísio de Freitas a été réélu gouverneur dès le premier tour avec 62,65 % des suffrages.

La bataille présidentielle entre désormais dans une nouvelle phase. Les deux finalistes disposent de trois semaines pour convaincre les électeurs des candidats éliminés et les abstentionnistes. Le second tour, fixé au dimanche 25 octobre, départagera donc Flávio Bolsonaro et Lula pour la présidence de la première puissance d’Amérique latine.