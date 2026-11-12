Israël interdit l’entrée de son territoire à Jean-Luc Mélenchon et Mathilde Panot

Israël interdit l’entrée sur son territoire à Jean-Luc Mélenchon et Mathilde Panot, en raison de leurs prises de position critiques contre l’État hébreu et leurs déclarations sur Gaza. Cette décision s'inscrit dans un contexte de tensions diplomatiques entre Paris et Jérusalem, après l'interdiction d'un responsable israélien en France pour des raisons liées à la colonisation.

Israël a annoncé ce jeudi sa décision d’interdire l’entrée de son territoire à Jean-Luc Mélenchon, fondateur de La France insoumise, et à Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale. La mesure a été décidée par Gideon Sa’ar, ministre israélien des Affaires étrangères, qui reproche aux deux responsables politiques français leurs prises de position contre Israël et leurs déclarations concernant la guerre à Gaza.

Cette interdiction vise deux des principales figures de La France insoumise, formation particulièrement critique envers le gouvernement de Benyamin Nétanyahou. Les autorités israéliennes accusent les dirigeants du mouvement de tenir des propos hostiles à l’État hébreu et considèrent que leurs déclarations dépassent le cadre de la critique politique.

Israël accuse Mélenchon et Panot de diffamation et d’incitation à la haine

Dans sa communication officielle, Gideon Sa’ar justifie cette interdiction par les prises de position répétées de Jean-Luc Mélenchon et Mathilde Panot. Le gouvernement israélien estime que leurs déclarations constituent de graves diffamations contre Israël et ses institutions.

Les autorités israéliennes reprochent notamment à Jean-Luc Mélenchon d’avoir appelé à mobiliser des navires français pour escorter les flottilles maritimes cherchant à rejoindre la bande de Gaza. Ces opérations, organisées pour contester le blocus israélien et acheminer de l’aide humanitaire, ont régulièrement provoqué des tensions avec les autorités israéliennes.

Le ministère israélien affirme également qu’il n’autorisera pas l’entrée sur son territoire de personnalités qui, selon lui, encouragent la haine contre Israël et ses citoyens. Ces accusations sont celles du gouvernement israélien et ne constituent pas des constatations judiciaires.

Une décision qui touche directement deux dirigeants de LFI

Jean-Luc Mélenchon a multiplié les critiques contre la politique israélienne depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée après les attaques du Hamas du 7 octobre 2023. Il a notamment dénoncé les opérations militaires israéliennes, réclamé un cessez-le-feu et défendu la reconnaissance d’un État palestinien.

Mathilde Panot a également pris position à plusieurs reprises contre les opérations de l’armée israélienne et soutenu les initiatives parlementaires visant à dénoncer la situation humanitaire dans la bande de Gaza.

L’interdiction annoncée ce jeudi concerne personnellement les deux responsables politiques. Elle signifie qu’ils ne seront pas autorisés à entrer en Israël tant que cette mesure restera en vigueur. Aucune durée précise de l’interdiction n’a été communiquée.

Une annonce au lendemain d’un incident diplomatique avec la France

Cette décision israélienne est annoncée alors qu’un autre différend oppose Paris et Jérusalem. Comme annoncé après le refoulement de Yossi Dagan en France⁠, le dirigeant du Conseil régional de Samarie, représentant des colonies israéliennes du nord de la Cisjordanie occupée, s’est récemment vu interdire l’accès au territoire français.

Le ministère français des Affaires étrangères a justifié cette mesure par le « rôle actif » de Yossi Dagan dans la politique de colonisation israélienne en Cisjordanie. Paris rappelle que « la colonisation est contraire au droit international et compromet la solution à deux États ».

Le gouvernement israélien avait vivement dénoncé cette interdiction, la qualifiant de « totalement inacceptable » et estimant qu’elle avait été décidée pour des « raisons clairement politiques et idéologiques ». Israël avait également annoncé son intention de demander des explications aux autorités françaises.

L’interdiction visant Jean-Luc Mélenchon et Mathilde Panot est annoncée dès le lendemain de cette protestation diplomatique.