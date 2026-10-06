POLITIQUE International

Donald Trump accuse «l’islam» et «l’immigration de masse» d’être derrière la mobilisation lycéenne en France

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Donald Trump accuse «l’islam» et «l’immigration de masse» d’être derrière la mobilisation lycéenne en France
Donald Trump accuse «l’islam» et «l’immigration de masse» d’être derrière la mobilisation lycéenne en France

Donald Trump s’est invité ce mardi dans la crise qui secoue les lycées français. Alors que des dizaines de milliers de jeunes ont manifesté à travers le pays et que près de 900 établissements ont été fermés ou perturbés, le président américain a livré une lecture radicalement différente des revendications avancées par les lycéens.

Sur Truth Social, Donald Trump attribue directement les événements français à l’immigration et à l’islam. « Ce qui se passe en France n’est rien de moins qu’une immigration de masse incontrôlée. Cela n’a rien à voir avec les écoles, il s’agit de l’islam qui veut prendre le contrôle d’un pays autrefois grand ! », a écrit le président des États-Unis.

Trump écarte les revendications sur l’école

Les propos du président américain interviennent au moment où la mobilisation connaît sa journée la plus importante depuis le début du mouvement. Ce mardi, les cortèges ont rassemblé lycéens, étudiants, enseignants, parents et syndicalistes dans de nombreuses villes.

Les revendications exprimées depuis plusieurs semaines concernent notamment le manque de moyens, les professeurs absents ou non remplacés, les effectifs dans les classes, l’état de certains bâtiments et Parcoursup. Près de 900 lycées étaient fermés ou perturbés ce mardi. La journée du 6 octobre constitue l’« acte III » et la plus forte mobilisation depuis le début du mouvement⁠.

Donald Trump balaie donc publiquement cette explication et présente les manifestations françaises comme la conséquence d’une « immigration de masse incontrôlée » et d’un islam qui chercherait, selon lui, à « prendre le contrôle » de la France.

La crise française largement relayée dans la sphère MAGA

Depuis plusieurs jours, les images des manifestations et des violences en France circulent largement dans les milieux proches du mouvement MAGA aux États-Unis. Dave Rubin, commentateur conservateur suivi par plus d’un million de personnes, a notamment diffusé des images françaises en affirmant : « Cela arrivera aux États-Unis si les démocrates reprennent le pouvoir. »

Glenn Beck a lui aussi commenté les événements. « Ce qui se passe en France fait partie d’un réseau international de socialistes qui veulent démanteler l’Occident », a affirmé l’animateur américain.

La crise française devient ainsi un argument de politique intérieure américaine à moins d’un mois des élections de mi-mandat du 3 novembre, lors desquelles le contrôle du Congrès est en jeu.

Des violences et des milliers d’interpellations depuis le début du mouvement

La mobilisation lycéenne française est accompagnée depuis plusieurs jours de graves débordements. Des affrontements avec les forces de l’ordre ont été signalés dans plusieurs villes et les interpellations se comptent désormais par milliers depuis le début de la contestation.

À La Ciotat, un proviseur a notamment été aspergé d’essence tandis qu’un policier a été roué de coups à Belfort⁠. En Île-de-France, 824 personnes avaient déjà été interpellées au 3 octobre, dont une majorité de mineurs⁠.

La veille de la manifestation nationale, 400 à 500 établissements étaient encore annoncés comme totalement ou partiellement fermés⁠. Avec son message publié depuis les États-Unis, Donald Trump donne désormais à cette crise française une dimension politique internationale.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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