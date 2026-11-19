Un incendie a dévasté une tour de Fontenay-sous-Bois, causant la mort d'une femme et blessant 30 personnes, dont 15 pompiers. Mobilisant plus de 130 sapeurs-pompiers, l'intervention a permis de circonscrire les flammes, tandis que les causes de l'incendie demeurent inconnues. Une école a été ouverte pour accueillir les sinistrés.

Un violent incendie a ravagé plusieurs appartements d’une tour d’habitation de Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne, ce jeudi en fin d’après-midi. Le bilan est lourd : une femme d’une cinquantaine d’années a perdu la vie et 30 personnes ont été blessées, dont 15 sapeurs-pompiers. Trois soldats du feu ont dû être évacués en urgence absolue vers un hôpital militaire. Plus de 130 pompiers ont été mobilisés pour combattre les flammes et secourir les habitants.

Les flammes ravagent deux appartements au 11e étage

Le feu s’est déclaré aux alentours de 17 heures dans un immeuble de 18 étages situé au 1, rue Martin-Luther-King, dans le quartier des Larris. L’incendie a touché deux appartements du 11e étage, avant que les flammes ne gagnent le niveau supérieur.

Les deux logements, d’une superficie d’environ 100 m² chacun, ont été entièrement détruits. Des flammes particulièrement importantes s’échappaient des fenêtres, accompagnées d’épais panaches de fumée noire visibles à plusieurs centaines de mètres. Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs appartements en feu, tandis que les secours s’organisent au pied de la tour.

Quinze pompiers blessés, trois évacués en urgence absolue

L’intervention a mobilisé 137 sapeurs-pompiers et 32 engins de secours. Les équipes de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ont dû lutter contre un incendie particulièrement difficile à atteindre, situé à plusieurs dizaines de mètres du sol.

Parmi les 30 blessés recensés, 15 sont des pompiers. Trois d’entre eux ont été transportés en urgence absolue vers un hôpital militaire, notamment l’hôpital Percy. Leur pronostic vital n’était toutefois pas engagé. Plusieurs intervenants ont été affectés par les fumées dégagées pendant les opérations.

Le préfet de police de Paris, Patrice Faure, a confirmé le décès d’une habitante de l’immeuble. « Malgré la mobilisation rapide des pompiers, une personne est malheureusement décédée », a-t-il déclaré, en adressant ses pensées à la famille et aux proches de la victime.

Des habitants évacués, d’autres confinés dans leurs appartements

Face à la propagation des flammes et à la présence de fumées, les secours ont procédé à l’évacuation des dix premiers étages. Les occupants des niveaux supérieurs ont reçu pour consigne de rester confinés dans leurs logements pendant l’intervention.

Cette organisation a nécessité une importante mobilisation des secours, chargés à la fois d’éteindre l’incendie, de rechercher les personnes en difficulté et d’éviter une propagation à d’autres logements.

Un périmètre de sécurité a été installé autour de l’immeuble. Les forces de police et les agents municipaux ont également été déployés pour faciliter les opérations et prendre en charge les habitants.

Une école ouverte pour accueillir les familles sinistrées

La municipalité de Fontenay-sous-Bois a ouvert un dispositif d’accueil dans le préau de l’école Langevin, destiné aux habitants de la tour et à leurs familles. Les personnes contraintes de quitter leur appartement peuvent s’y présenter pour être prises en charge.

En début de soirée, la mairie a indiqué que l’incendie était circonscrit et que le risque lié au gaz avait été écarté. Les opérations de secours se poursuivaient néanmoins afin de sécuriser le bâtiment et de vérifier les logements touchés.

Ce nouveau drame rappelle notamment l’incendie mortel d’un immeuble à Pontault-Combault, en Seine-et-Marne, et l’important feu d’appartement qui avait mobilisé 90 pompiers à Paris.

L’origine de l’incendie reste inconnue

Les circonstances exactes du départ de feu n’ont pas encore été établies. Aucun élément officiel ne permet pour l’instant de déterminer ce qui a provoqué l’embrasement des deux appartements du 11e étage.

Les constatations devront notamment permettre de localiser précisément le point de départ de l’incendie et de déterminer les conditions dans lesquelles les flammes se sont propagées au 12e étage.

Ce jeudi soir, la tour du quartier des Larris restait sous la surveillance des secours, tandis que les habitants évacués attendaient de savoir quand ils pourraient regagner leur logement.