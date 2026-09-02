Paris : 90 pompiers mobilisés après un important incendie dans le 20e arrondissement

Un incendie majeur a éclaté dans un appartement du 20e arrondissement de Paris, mobilisant 90 pompiers et 23 véhicules. Bien que le feu ait été maîtrisé, trois personnes ont été légèrement blessées. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du sinistre et évaluer les dégâts.

Un important incendie s’est déclaré mardi soir dans un appartement situé au dernier étage d’un immeuble d’habitation de la rue des Couronnes, dans le 20e arrondissement de Paris. Les flammes ont provoqué un épais panache de fumée noire, visible à plusieurs dizaines de mètres dans le secteur de Ménilmontant.

Alertée vers 23 heures, la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris a déployé un dispositif conséquent comprenant 90 militaires et 23 véhicules. Le feu a été circonscrit puis maîtrisé au cours de la soirée, tandis que les opérations de reconnaissance et de sécurisation du bâtiment se sont poursuivies après minuit.

Trois personnes légèrement blessées

Trois personnes ont été légèrement blessées au cours du sinistre et évacuées vers un établissement hospitalier. Aucun décès ni blessé grave n’a été signalé. Les pompiers doivent également vérifier la stabilité des parties touchées et s’assurer qu’aucun foyer résiduel ne puisse entraîner une reprise des flammes.

L’origine de l’incendie demeure inconnue à ce stade. Plusieurs riverains ont rapporté avoir entendu des bruits ressemblant à des explosions, mais aucun lien avec le départ du feu n’a été officiellement établi. Une enquête devra déterminer les circonstances exactes du sinistre et évaluer l’étendue des dégâts causés à l’immeuble.