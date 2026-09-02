« On n’augmentera pas le Smic » : Gaëtan Dussausaye précise la stratégie du RN

Gaëtan Dussausaye, député Rassemblement national, annonce que le RN ne prévoit pas d'augmentation du Smic en 2027, préférant réduire les dépenses contraintes des ménages, telles que celles liées à l'énergie et au logement. Cette approche vise à améliorer le pouvoir d'achat en abaissant la fiscalité sur ces charges.

Gaëtan Dussausaye, député Rassemblement national des Vosges et secrétaire de l’Assemblée nationale, a précisé la stratégie du RN pour améliorer le niveau de vie des Français. Le parti n’entend pas augmenter le Smic en cas de victoire de Marine Le Pen en 2027, mais promet de réduire les dépenses contraintes des ménages, notamment sur l’énergie.

Interrogé directement sur une éventuelle hausse du salaire minimum, Gaëtan Dussausaye a répondu sans ambiguïté : « On n’augmentera pas le Smic ». Pour le député RN, l’amélioration du pouvoir d’achat ne doit pas uniquement passer par une augmentation des revenus, mais également par une diminution des charges qui pèsent chaque mois sur les ménages.

Le RN mise sur une baisse des factures

« Quand vous voulez permettre à quelqu’un de vivre au mieux, vous avez deux possibilités : soit il gagne plus d’argent, soit vous faites en sorte de baisser toutes les dépenses qui s’imposent à lui », a expliqué le parlementaire. Il cite notamment les factures d’énergie, le carburant et le logement parmi les postes sur lesquels le RN souhaite agir.

Gaëtan Dussausaye a notamment pointé la récente hausse du prix du gaz, estimant qu’elle représente environ une centaine d’euros supplémentaires par an pour certains foyers. Il défend ainsi une baisse de la fiscalité sur les énergies afin de redonner directement du pouvoir d’achat aux familles.

Cette ligne confirme la stratégie économique défendue par le Rassemblement national : plutôt qu’une revalorisation générale du Smic, le parti de Marine Le Pen veut agir sur le coût de la vie et les dépenses dites contraintes. Un choix qui devrait constituer l’un des axes importants de sa campagne présidentielle de 2027.