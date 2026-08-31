Présidentielle 2027 : le RN veut sanctionner le port du voile par une amende

Le Rassemblement national confirme vouloir interdire le port du voile islamique dans l’espace public en cas de victoire en 2027. Invité sur BFMTV, Jean-Philippe Tanguy a assuré que les contrevenantes seraient sanctionnées par une amende, comparant le dispositif à celui appliqué pour le non-port de la ceinture de sécurité.
« Nous allons évidemment combattre l’idéologie islamiste et nous sanctionnerons le port du voile », a déclaré le député RN de la Somme. Selon lui, cette mesure doit aussi être comprise comme un geste de « solidarité » envers les femmes contraintes de porter le voile dans certains pays. L’interdiction figurait déjà dans les programmes présidentiels précédents de Marine Le Pen.
« Ça a été tranché »
Alors que des interrogations avaient émergé sur les réserves supposées de Jordan Bardella quant à l’application concrète de cette mesure, Jean-Philippe Tanguy assure que le débat interne est désormais clos. « Ça a été tranché », affirme-t-il, précisant que « l’interdiction du voile » fera bien partie du programme.
Le député explique également avoir lui-même évolué sur la question. Évoquant son enfance en banlieue parisienne, il estime que le voile s’est depuis largement développé et y voit désormais « le témoin d’une idéologie qui n’est pas compatible avec la liberté des femmes en France ».
Concrètement, le RN prévoit donc une sanction financière. « S’il y a des femmes qui portent le voile alors qu’il est interdit, elles auront une amende », a expliqué Jean-Philippe Tanguy, prenant pour comparaison les automobilistes sanctionnés lorsqu’ils ne portent pas leur ceinture de sécurité.
À gauche, la proposition provoque déjà de vives réactions. David Guiraud, maire LFI de Roubaix, a dénoncé sur X un projet qu’il qualifie d’« islamophobe », illustrant une nouvelle fois à quel point la question du voile devrait occuper une place importante dans la campagne présidentielle.
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