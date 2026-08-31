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Ukraine : le bilan de la frappe sur un entrepôt près de Kiev monte à 37 morts

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Ukraine : le bilan de la frappe sur un entrepôt près de Kiev monte à 37 morts
Ukraine : le bilan de la frappe sur un entrepôt près de Kiev monte à 37 morts

Une frappe russe a touché un entrepôt situé près de Kiev, faisant au moins 37 morts. Le bilan, initialement établi à 27 victimes, s’est alourdi en l’espace de quelques heures.

Le nombre de victimes de la frappe russe sur un entrepôt proche de Kiev a continué de grimper pour atteindre au moins 37 morts, selon les dernières informations disponibles au 30 août 2026. Dans la journée du 29 août, les premières estimations faisaient état de 27 personnes tuées avant que ce chiffre ne soit revu à la hausse.

La correspondante Emmanuelle Chaze suit la situation depuis Kiev, où les autorités ukrainiennes s’efforcent de préciser les circonstances exactes de l’attaque. Des drones figurent parmi les mots-clés associés à cet événement, suggérant que ce type d’armement aurait pu être utilisé lors de la frappe.

Cet épisode survient dans un contexte de guerre prolongée entre la Russie et l’Ukraine, impliquant au premier plan les présidents Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Les frappes sur des infrastructures civiles ou logistiques se sont multipliées ces derniers mois sur l’ensemble du territoire ukrainien.

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