Trump réclame des sanctions de la FCC contre une journaliste de NBC

Donald Trump demande à la FCC de sanctionner la journaliste Kristen Welker de NBC après ses commentaires sur le bilan mitigé des candidats qu'il soutient. Cette demande souligne la tension constante entre le président et les médias, qu'il accuse fréquemment de partialité. Welker était en direct sur NBC avant son émission "Meet the Press".

Le président américain a demandé dimanche que Kristen Welker, présentatrice de l’émission «Meet the Press» sur NBC, soit «réprimandée ou sanctionnée» par le régulateur fédéral des communications, la FCC.

La cible de Donald Trump, cette fois, est une journaliste de télévision. Dimanche, le président a publiquement appelé la Commission fédérale des communications (FCC) à prendre des mesures contre Kristen Welker, visage de l’émission dominicale «Meet the Press» diffusée sur NBC.

Tout est parti d’un direct de Welker sur l’antenne locale de NBC à Washington, avant la diffusion de l’émission. La journaliste y qualifiait de «mitigé» le bilan des candidats soutenus par Trump lors des scrutins récents. Une formulation que le président a jugé inacceptable.

Trump a alors réclamé une «réprimande ou une punition» à l’encontre de la présentatrice, invoquant le rôle de la FCC, l’autorité de régulation des médias audiovisuels aux États-Unis. Cette sortie s’inscrit dans un long contentieux entre le président et les grandes chaînes d’information nationales, qu’il accuse régulièrement de partialité.