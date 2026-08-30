— Monaco terrasse l’OM grâce à un doublé de Paris Brunner et prend seul la tête de la Ligue 1

Monaco s'impose face à l'OM 2-0 grâce à un doublé de Paris Brunner, qui brille en inscrivant ses premiers buts en Ligue 1. L'AS Monaco prend ainsi seule la tête du championnat avec six points en deux matches, tandis que l'OM subit sa première défaite de la saison.

L’AS Monaco frappe fort dès la 2e journée de Ligue 1. Au stade Louis-II, les Monégasques ont dominé l’Olympique de Marseille 2-0, dimanche soir, grâce à un doublé de Paris Brunner. À 20 ans, l’attaquant allemand a inscrit ses deux premiers buts en Ligue 1 et offert à l’ASM une deuxième victoire en deux journées. Monaco compte désormais six points et occupe seul la tête du championnat. Pour l’OM, brillant lors de son premier match contre Strasbourg (4-0), la soirée a été beaucoup plus compliquée.

Brunner frappe dès la 13e minute

Monaco n’a pas attendu longtemps pour prendre l’avantage. À la 13e minute, Aleksandr Golovine récupère le ballon sur le côté droit et adresse un centre précis dans la surface. Paris Brunner devance la défense marseillaise et trompe Jeffrey De Lange d’une tête décroisée. L’attaquant allemand passe même tout près du doublé neuf minutes plus tard. Servi par Stanis Idumbo, il reprend du droit, mais De Lange réussit cette fois à repousser sa tentative. Marseille possède des phases de possession mais peine à créer un véritable danger devant le but monégasque. Monaco se montre beaucoup plus tranchant dès qu’il récupère le ballon et exploite les espaces laissés par les Olympiens.

Une chevauchée de Brunner pour mettre l’OM KO

Au retour des vestiaires, Keyliane Abdallah tente de réveiller Marseille et se procure une occasion dès la 47e minute. Mais l’espoir marseillais est rapidement refroidi. À la 54e minute, Paris Brunner récupère de l’espace et part dans une longue accélération. L’Allemand résiste à Geoffrey Kondogbia, poursuit sa course, élimine ensuite CJ Egan-Riley d’un crochet et ajuste De Lange du pied gauche. Une action individuelle qui permet à Monaco de faire le break : 2-0. Brunner signe ainsi son premier doublé en Ligue 1. Arrivé à Monaco en provenance du Borussia Dortmund, le champion du monde U17 allemand confirme un excellent début de saison. Il avait déjà marqué lors des deux rencontres européennes disputées contre le Górnik Zabrze et terminé meilleur buteur de la préparation monégasque avec cinq réalisations.

Kondogbia et Nnadi sortent sur blessure

La soirée tourne également au casse-tête physique pour Bruno Genesio. Geoffrey Kondogbia, battu par Brunner sur le deuxième but, ressent une douleur à la cuisse droite quelques minutes plus tard. Il doit quitter le terrain à la 59e minute et cède sa place à Nayef Aguerd. Tochukwu Nnadi connaît à son tour un problème physique. Entré à la mi-temps, le milieu nigérian tente d’abord de poursuivre la rencontre avant d’abandonner à la 73e minute. Neal Maupay le remplace. Angel Gomes est également touché au cours d’une rencontre qui laisse des traces dans un effectif marseillais déjà soumis à plusieurs mouvements et absences en cette fin de mercato.

Marseille trop peu dangereux

L’OM dispose de quelques possibilités pour réduire l’écart en fin de rencontre. Amine Gouiri se procure notamment une occasion à la 80e minute, mais Vanderson sauve Monaco. Faris Moumbagna tente également sa chance dans le temps additionnel, sans parvenir à tromper la défense monégasque. Marseille ne trouve finalement jamais le chemin des filets. Après les quatre buts inscrits contre Strasbourg lors de la première journée, les hommes de Bruno Genesio restent muets au stade Louis-II et enregistrent leur première défaite de la saison.

Monaco seul en tête avant un choc contre le PSG

Pour Monaco, le bilan est parfait : deux matches, deux victoires et six points. Après avoir commencé son championnat par un succès 1-0 au Havre, l’équipe de Filipe Luís confirme à domicile face à l’un de ses principaux concurrents. L’ASM prend seule les commandes de la Ligue 1 et va désormais passer un test encore plus important. Monaco se déplacera vendredi au Parc des Princes pour affronter le PSG. Une affiche que les Monégasques aborderont en leaders, portés par un Paris Brunner qui vient de signer, face à Marseille, la performance la plus marquante de son jeune parcours en Ligue 1.