— Ligue des champions: battu par Fenerbahçe à Lyon, l’OL ne disputera pas la C1

L'Olympique Lyonnais est éliminé de la Ligue des champions après avoir perdu 2-1 contre Fenerbahçe, malgré un but de Malick Fofana. Les Lyonnais, menés 2-0 à la mi-temps, n'ont pas réussi à revenir au score. Avec un total de 3-2 sur l'ensemble des deux matches, Fenerbahçe se qualifie.

L’Olympique Lyonnais ne disputera pas la phase de ligue de la Ligue des champions. Après le match nul obtenu en Turquie à l’aller (1-1), les Lyonnais ont été battus 2-1 par Fenerbahçe, mercredi soir au Groupama Stadium, lors du barrage retour. Mené 2-0 dès la 28e minute après des buts de Vedat Muriqi et Archie Brown, l’OL a réduit l’écart par Malick Fofana à l’heure de jeu, sans parvenir à arracher la prolongation. Fenerbahçe s’impose ainsi 3-2 sur l’ensemble des deux rencontres et décroche sa qualification. Pour Lyon, qui espérait retrouver la plus prestigieuse compétition européenne après plusieurs années d’absence, la soirée se termine par une élimination particulièrement douloureuse à domicile.

Muriqi frappe le premier, Brown assomme Lyon quatre minutes plus tard

Tout s’est joué très rapidement au cours d’une première période particulièrement compliquée pour l’OL. Paulo Fonseca avait pourtant décidé de reconduire exactement le même onze que lors du match aller à Istanbul, avec Dominik Greif dans le but, Ainsley Maitland-Niles, Ruben Kluivert, Moussa Niakhaté et Abner en défense, Tanner Tessmann, Tyler Morton et Corentin Tolisso au milieu, puis Ernest Nuamah, Loïs Openda et Malick Fofana en attaque. Mais Fenerbahçe se montre rapidement dangereux. Archie Brown obtient une première grosse occasion et Oğuz Aydın trouve la barre transversale. Les avertissements ne suffisent pas. À la 24e minute, Vedat Muriqi ouvre le score pour les Turcs. L’attaquant kosovar place Fenerbahçe devant et oblige alors Lyon à marquer pour simplement revenir à égalité sur l’ensemble des deux rencontres. Quatre minutes plus tard, le scénario devient beaucoup plus inquiétant. Sur un corner, la défense lyonnaise laisse Archie Brown prendre le dessus. Le joueur anglais marque de la tête et porte le score à 2-0 à la 28e minute. En quatre minutes, Fenerbahçe vient de faire basculer ce barrage retour.

L’OL touche le poteau mais rentre aux vestiaires avec deux buts de retard

Lyon tente immédiatement de réagir. Sur coup de pied arrêté, Muriqi passe même tout près de marquer contre son camp, mais le poteau sauve Fenerbahçe. Les Lyonnais se procurent plusieurs possibilités sans parvenir à tromper Ederson. Tyler Morton tente notamment sa chance à l’entrée de la surface, mais le gardien de Fenerbahçe répond présent. À la pause, le constat est sévère : Lyon est mené 2-0 à domicile et doit inscrire deux buts pour pousser son adversaire en prolongation. Les Turcs ont surtout fait preuve d’une efficacité redoutable. Avec Mason Greenwood, Talisca, Mattéo Guendouzi, N’Golo Kanté, Muriqi et Aydın, Fenerbahçe exploite les espaces et punit les erreurs défensives lyonnaises.

Malick Fofana redonne espoir à tout un stade

L’OL revient avec davantage d’intentions après la pause. Les Lyonnais poussent et tentent progressivement d’installer le jeu dans le camp turc. À la 61e minute, Malick Fofana finit par trouver l’ouverture. L’attaquant lyonnais marque du pied gauche et ramène son équipe à 2-1. Le Groupama Stadium se remet alors à croire à une remontée. Un deuxième but lyonnais permettrait d’égaliser à 3-3 sur l’ensemble des deux matches et d’arracher la prolongation. Lyon dispose encore d’une demi-heure pour sauver sa place en Ligue des champions.

Lyon pousse jusqu’au bout, Fenerbahçe résiste

Les Lyonnais accentuent leur pression dans la dernière partie de la rencontre. Fofana reste l’un des joueurs les plus dangereux, tandis que Loïs Openda cherche lui aussi l’ouverture. Mais Fenerbahçe tient. La formation turque accepte de subir davantage et protège son avantage. Lyon récupère la possession et multiplie les tentatives, sans réussir à inscrire ce deuxième but devenu indispensable. Même les dernières minutes et le temps additionnel ne changent rien. À 90+5, l’OL obtient encore un coup franc de la dernière chance, à environ 25 mètres du but et légèrement excentré sur la droite. Fenerbahçe résiste une dernière fois. Après sept minutes de temps additionnel, l’arbitre siffle la fin du match.

Fenerbahçe qualifié, Lyon privé de Ligue des champions

Après le 1-1 du match aller à Istanbul, Fenerbahçe remporte donc cette double confrontation sur le score cumulé de 3-2. Pour l’OL, l’élimination est d’autant plus difficile que le club avait l’occasion de valider sa qualification devant son public après avoir obtenu un résultat favorable en Turquie. Les deux buts encaissés en seulement quatre minutes en première période auront finalement coûté très cher. Fenerbahçe poursuit sa route et disputera la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027. Lyon, lui, voit s’envoler son rêve de retrouver la C1.