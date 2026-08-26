Tim Curry est mort à 80 ans. L’inoubliable clown de «Ça» s’est éteint

Tim Curry, célèbre pour ses rôles iconiques, notamment Pennywise dans « Ça » et le Dr Frank-N-Furter dans « The Rocky Horror Picture Show », s'éteint à 80 ans à son domicile de Los Angeles. Sa carrière s'étend sur près de 60 ans, marquée par des performances mémorables au théâtre et au cinéma, et une voix reconnaissable dans le doublage.

Tim Curry, acteur britannique devenu mondialement célèbre grâce à ses personnages aussi extravagants qu’inquiétants, est mort à l’âge de 80 ans. Pour des millions de spectateurs, son visage restera surtout celui de Pennywise, le clown terrifiant de Ça, la célèbre adaptation du roman de Stephen King diffusée en 1990. Il était également indissociable du Dr Frank-N-Furter de The Rocky Horror Picture Show. Le comédien est décédé à son domicile de Los Angeles. Sa mort a été annoncée mercredi 26 août. Aucune cause précise n’a été communiquée dans l’immédiat. Tim Curry avait toutefois été victime d’un grave accident vasculaire cérébral en 2012, qui avait fortement réduit sa mobilité. En près de 60 ans de carrière, l’acteur aura traversé le théâtre, le cinéma et la télévision, incarnant une impressionnante galerie de personnages. Mais son interprétation de Pennywise demeure l’un de ses rôles les plus célèbres et les plus effrayants.

Pennywise, le clown de Ça qui a traumatisé une génération

En 1990, Tim Curry endosse le costume de Pennywise dans Ça (It), adaptation télévisée du roman de Stephen King publié quatre ans plus tôt. Son personnage, également appelé Grippe-Sou le clown dans la version française, est l’une des apparences prises par une créature maléfique qui terrorise les enfants de la petite ville de Derry, dans le Maine. Avec son maquillage blanc, ses cheveux rouges, son costume de clown et son sourire inquiétant, Tim Curry livre une interprétation devenue emblématique. L’acteur alterne entre l’apparence faussement joviale d’un clown pour enfants et celle d’un prédateur terrifiant. La mini-série, diffusée en deux parties, marque durablement le public. Certaines scènes, notamment l’apparition de Pennywise dans les égouts face au jeune Georgie, deviennent indissociables du personnage. Bien avant la nouvelle adaptation cinématographique sortie en 2017 avec Bill Skarsgård dans le rôle de Pennywise, le clown de Tim Curry avait installé l’une des figures les plus reconnaissables du cinéma et de la télévision horrifiques. Plus de trois décennies après sa diffusion, son interprétation reste l’un des rôles les plus associés au nom de Tim Curry.

Avant Ça, Frank-N-Furter avait fait de lui une star

Tim Curry était pourtant déjà une immense figure de la culture populaire quinze ans avant Ça. Né le 19 avril 1946 à Grappenhall, dans le Cheshire, en Angleterre, Timothy James Curry étudie l’anglais et l’art dramatique à l’université de Birmingham. Il commence sa carrière professionnelle à la fin des années 1960 et rejoint notamment la production londonienne de la comédie musicale Hair en 1968. C’est au théâtre qu’arrive le rôle qui va changer sa vie. En 1973, Tim Curry incarne pour la première fois le Dr Frank-N-Furter dans The Rocky Horror Show. Maquillage spectaculaire, corset, bas, talons et extravagance totale : le personnage tranche radicalement avec les conventions de l’époque. En 1975, il reprend le rôle dans l’adaptation cinématographique, The Rocky Horror Picture Show, aux côtés notamment de Susan Sarandon, Barry Bostwick, Meat Loaf, Patricia Quinn et Richard O’Brien. Le film connaît des débuts modestes avant de devenir un phénomène grâce aux projections nocturnes. Les spectateurs viennent déguisés, reprennent les dialogues et les chansons et participent aux séances. The Rocky Horror Picture Show devient progressivement un film culte mondial, et Frank-N-Furter l’un des personnages emblématiques de Tim Curry.

De Legend à Maman, j’ai encore raté l’avion !

L’acteur refuse cependant de se laisser enfermer dans un seul personnage. En 1982, il joue Rooster Hannigan dans Annie. Trois ans plus tard, Ridley Scott lui confie le rôle de Darkness dans Legend. Sous un spectaculaire maquillage rouge et d’immenses cornes, Tim Curry est presque impossible à reconnaître. Toujours en 1985, il incarne Wadsworth, le majordome de Clue. Là encore, le film acquiert au fil des années un statut culte. Après son succès dans Ça, il apparaît en 1992 dans Maman, j’ai encore raté l’avion ! (Home Alone 2: Lost in New York). Il y interprète Mr Hector, le concierge du Plaza Hotel qui soupçonne rapidement Kevin McCallister, joué par Macaulay Culkin. Son visage extrêmement expressif et son jeu volontairement théâtral contribuent à faire du personnage l’un des seconds rôles les plus mémorables du film. Tim Curry apparaît également dans À la poursuite d’Octobre rouge, Les Trois Mousquetaires, Congo, L’Île au trésor des Muppets, Charlie et ses drôles de dames ou encore Scary Movie 2.

Une importante carrière sur les planches

Derrière ses rôles populaires au cinéma et à la télévision se cache également une longue carrière théâtrale. Après ses débuts dans Hair et son triomphe avec The Rocky Horror Show, Tim Curry travaille notamment avec la Royal Shakespeare Company. À Broadway, il incarne Wolfgang Amadeus Mozart dans Amadeus, face à Ian McKellen dans le rôle d’Antonio Salieri. Il retrouve ensuite un immense succès sur scène en interprétant le roi Arthur dans Monty Python’s Spamalot. Son travail au théâtre lui vaut trois nominations aux Tony Awards au cours de sa carrière, pour Amadeus, My Favorite Year et Spamalot.

Une voix présente dans des dizaines de productions

Tim Curry possède également une voix particulièrement reconnaissable, qui lui permet de développer parallèlement une carrière considérable dans le doublage. Il prête sa voix à de nombreux personnages dans des séries, films d’animation et jeux vidéo. Il participe notamment à Peter Pan and the Pirates, Sonic the Hedgehog, The Mask, The Wild Thornberrys et Star Wars: The Clone Wars. Son interprétation du capitaine Crochet dans Peter Pan and the Pirates lui vaut un Daytime Emmy Award en 1991. Acteur mais également chanteur, Tim Curry mène par ailleurs une carrière musicale et publie plusieurs albums, dont Read My Lips, Fearless et Simplicity.

Un grave AVC bouleverse sa vie en 2012

En 2012, la vie de Tim Curry bascule lorsqu’il est victime d’un accident vasculaire cérébral alors qu’il reçoit un massage. L’acteur doit subir une intervention chirurgicale au cerveau. L’AVC laisse d’importantes séquelles. Sa mobilité est fortement affectée et il utilise ensuite un fauteuil roulant. Sa mémoire à court terme est également touchée. Cet accident l’oblige à considérablement ralentir ses apparitions devant les caméras, mais ne met pas complètement fin à sa carrière. Tim Curry poursuit notamment certaines activités de doublage et continue d’apparaître lors d’événements et de conventions.

Un dernier retour dans l’univers de Rocky Horror

En 2016, plus de 40 ans après avoir incarné Frank-N-Furter, Tim Curry revient dans l’univers de Rocky Horror à l’occasion d’une nouvelle adaptation télévisée. Cette fois, il ne reprend pas son ancien personnage et apparaît comme narrateur. Malgré son état de santé, il continue ensuite à participer ponctuellement à différents projets et à rencontrer ses admirateurs. Il effectue également un retour au cinéma dans le film d’horreur Stream, sorti en 2024, après plusieurs années sans rôle en prises de vues réelles.

« Je suis très conscient de la chance que j’ai »

En 2025, Tim Curry était sur son parcours dans ses mémoires, Vagabond. Il y racontait son enfance, ses débuts, les rôles qui ont façonné sa carrière et les décennies passées devant les caméras et sur les scènes de théâtre. La même année, il confiait mesurer la chance qui avait été la sienne tout au long de sa vie : « Je suis très conscient de la chance que j’ai. » Il se disait également étonné, avec le recul, de l’ambition dont il avait fait preuve au cours de sa carrière, alors qu’il ne s’était jamais considéré lui-même comme particulièrement ambitieux.

Pennywise, Frank-N-Furter, Darkness : des personnages devenus cultes

Tim Curry n’était pas un acteur associé à un seul genre. Il pouvait être terrifiant dans Ça ou Legend, extravagant dans Rocky Horror, comique dans Clue et menaçant tout en restant drôle dans Maman, j’ai encore raté l’avion !. Cette capacité à se métamorphoser aura accompagné toute sa carrière. Mais pour une génération entière, une image restera particulièrement attachée à son nom : celle d’un clown aux cheveux rouges, au visage blanc et au sourire inquiétant surgissant des égouts de Derry. Plus de 35 ans après la première diffusion de Ça, le Pennywise de Tim Curry reste l’une des incarnations les plus célèbres du clown imaginé par Stephen King.