Un Ukrainien rejoint l’Académie des Oscars : Oleg Kokhan intègre le cercle qui désigne les lauréats

Oleg Kokhan, producteur ukrainien et directeur de Sota Cinema Group, est nommé membre de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Sa participation au vote des Oscars symbolise une nouvelle reconnaissance du cinéma ukrainien, reflet de nombreux efforts pour faire entendre les histoires ukrainiennes sur la scène internationale.

Le producteur ukrainien Oleg Kokhan, fondateur et dirigeant de Sota Cinema Group, a été invité à devenir membre de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’institution américaine qui organise chaque année les Oscars. Une nomination qui lui permettra notamment de participer aux votes déterminant les futurs lauréats de la plus prestigieuse cérémonie du cinéma mondial.

Oleg Kokhan entre à l’Académie des Oscars

Oleg Kokhan rejoint le cercle des professionnels internationaux appelés à participer aux activités de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Producteur, entrepreneur et dirigeant de Sota Cinema Group, il travaille depuis plusieurs années au développement et à la diffusion du cinéma ukrainien à l’étranger. Son entrée au sein de l’Académie lui donne désormais une voix dans le processus de vote des Oscars, aux côtés des autres membres issus des différents métiers de l’industrie cinématographique. Cette invitation récompense un parcours consacré à la production et à la promotion de films ukrainiens, mais aussi à leur présence dans les grands rendez-vous internationaux.

« Des années de travail » pour faire entendre le cinéma ukrainien

Sota Cinema Group a salué cette nomination en insistant sur le travail accompli au fil des années pour installer davantage le cinéma ukrainien sur la scène internationale : « Derrière cette décision, il n’y a pas qu’un projet réussi ni qu’une saison de festivals. Il y a des années de travail pour que le cinéma ukrainien s’exprime de manière convaincante, audacieuse et originale, pour qu’il soit vu, compris et attendu dans le monde », a indiqué la société. L’entreprise souligne également la portée particulière de cette entrée à l’Académie alors que la culture ukrainienne occupe une place croissante dans les festivals et manifestations cinématographiques internationales : « Aujourd’hui, les histoires ukrainiennes font de plus en plus souvent partie de la conversation mondiale sur l’être humain, la liberté, la mémoire et l’avenir. Et pour nous, il est particulièrement important que, parmi ceux qui façonneront cette conversation au plus haut niveau professionnel, il y ait une voix ukrainienne. »

Une nouvelle voix ukrainienne dans le vote des Oscars

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences rassemble des professionnels du cinéma répartis entre différentes branches correspondant aux métiers de l’industrie. Ses membres participent notamment au processus qui conduit aux nominations puis à l’attribution des Oscars. L’arrivée d’Oleg Kokhan renforce ainsi la représentation ukrainienne au sein de cette institution et lui permet de participer directement à l’un des processus de récompenses les plus influents du cinéma international. Pour Sota Cinema Group, cette invitation dépasse d’ailleurs le seul parcours personnel de son fondateur : elle représente une nouvelle étape dans la reconnaissance du cinéma ukrainien à l’étranger.

Les félicitations du cinéma ukrainien

L’annonce a suscité plusieurs réactions dans le milieu culturel ukrainien. Le producteur a notamment été félicité pour son parcours et son travail dans l’industrie. « Absolument mérité ! Une personne qui s’est toujours distinguée non seulement par des projets d’envergure, mais aussi par un style impeccable et une vision particulière de l’art », peut-on notamment lire parmi les réactions à cette nomination.

L’acteur ukrainien Mykhailo Pulyansky a également adressé ses félicitations à Oleg Kokhan : « Félicitations ! Un résultat derrière lequel se trouvent des années de travail et de persévérance. »

Avec son entrée à l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Oleg Kokhan devient ainsi l’une des voix ukrainiennes appelées à participer aux choix qui détermineront les prochains Oscars.