De violents orages frappent le Rhône et la Loire, une voiture écrasée par un arbre à Lyon

De violents orages ont balayé le Rhône et la Loire dimanche 9 août en fin d’après-midi, après une journée marquée par des températures caniculaires. Des rafales dépassant localement les 100 km/h ont été enregistrées, accompagnées de fortes précipitations et, par endroits, de grêle. Malgré l’importance des dégâts matériels, aucune victime n’avait été signalée dimanche soir.

À Lyon, plusieurs arbres et branches sont tombés sous la violence du vent. Dans le IXe arrondissement, un arbre s’est abattu sur une voiture en stationnement et l’a entièrement écrasée. Le véhicule était vide au moment de l’impact. D’autres dégâts ont été recensés dans les IVe et VIe arrondissements ainsi que dans plusieurs communes de l’agglomération, avec notamment des tuiles arrachées et des chaussées encombrées.

Des caves et des routes inondées dans la Loire

Dans le département de la Loire, les orages ont provoqué des inondations et endommagé plusieurs toitures. Des caves ont été envahies par l’eau et certaines routes sont devenues temporairement impraticables, notamment à Saint-Étienne. Les services de secours et les agents municipaux ont été mobilisés pour sécuriser les secteurs touchés, dégager les voies et intervenir sur les bâtiments fragilisés.

Le passage des orages a entraîné une chute spectaculaire des températures. Dans le parc de la Tête-d’Or, à Lyon, le thermomètre est passé de 37 à 23 °C en quelques minutes. Ce lundi, le Rhône reste placé en vigilance orange pour la canicule et en vigilance jaune pour les orages. La Loire demeure, de son côté, en vigilance jaune pour ces deux phénomènes météorologiques.