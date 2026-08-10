Danemark : plusieurs blessés dans une fusillade possiblement liée à un règlement de comptes

Le 9 août, une fusillade à Holbæk, au Danemark, fait plusieurs blessés, la police déployant un important dispositif pour sécuriser les lieux et enquêter. Les autorités explorent la piste d’un règlement de comptes entre groupes criminels, alors que le contexte régional exacerbe ces violences liées aux trafics de stupéfiants.

Plusieurs personnes ont été blessées dimanche 9 août lors d’une fusillade à Holbæk, une ville danoise située à une soixantaine de kilomètres à l’ouest de Copenhague. La police a rapidement déployé un important dispositif dans le secteur afin de sécuriser les lieux, de prendre en charge les victimes et de rechercher les personnes susceptibles d’avoir participé à l’attaque. Le nombre exact de blessés et leur état de santé n’avaient pas encore été communiqués par les autorités.

Les enquêteurs cherchent désormais à reconstituer le déroulement précis des faits à partir des constatations réalisées sur place et des témoignages recueillis. Les autorités n’ont pas indiqué si des suspects avaient été identifiés ou interpellés, ni précisé le type d’arme utilisé. Elles appellent à la prudence concernant les circonstances de la fusillade, alors que les investigations se poursuivent pour déterminer les responsabilités.

La piste d’un conflit entre groupes criminels privilégiée

Selon les premiers éléments communiqués par la police danoise, la fusillade pourrait être liée à un différend opposant plusieurs groupes criminels. L’hypothèse d’un règlement de comptes est donc examinée, même si elle doit encore être confirmée. Les enquêteurs devront notamment établir si les victimes étaient directement visées ou si certaines d’entre elles ont été touchées alors qu’elles se trouvaient à proximité.

Le Danemark est confronté depuis plusieurs années à des violences liées aux rivalités entre bandes criminelles et aux trafics de stupéfiants. Le phénomène s’inscrit également dans un contexte régional, plusieurs réseaux opérant simultanément au Danemark et en Suède. Les autorités des deux pays ont renforcé leur coopération face aux fusillades, aux attaques à l’explosif et au recrutement de jeunes exécutants chargés de commettre des violences pour le compte de groupes organisés.