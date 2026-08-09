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Allemagne : plusieurs drones repérés au-dessus d’un site militaire stratégique

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Allemagne : plusieurs drones repérés au-dessus d’un site militaire stratégique
Allemagne : plusieurs drones repérés au-dessus d’un site militaire stratégique

Deux drones ont été détectés jeudi soir au-dessus du site militaire de Mechernich, dans l’ouest de l’Allemagne. Le centre de sécurité de cette installation de la Bundeswehr a immédiatement alerté la police, qui s’est rendue sur place et a ouvert une enquête.

Selon plusieurs médias allemands, des agents d’une société de sécurité privée auraient observé au total six survols entre jeudi soir et vendredi matin. Les autorités militaires n’ont pas communiqué davantage d’informations sur l’origine des appareils ou les objectifs de ces incursions.

Un dépôt abritant des éléments du système Patriot

Le site de Mechernich comprend un dépôt souterrain de près de 30 000 mètres carrés, aménagé à 130 mètres de profondeur. Des équipements, des pièces de rechange et certains éléments du système américain de défense antiaérienne Patriot y sont entreposés.

Cet incident survient deux jours après la découverte d’un drone transportant un engin explosif à l’aéroport de Leipzig, une plateforme utilisée pour le transport de matériel militaire. Le ministre allemand de l’Intérieur, Alexander Dobrindt, a évoqué une possible « attaque hybride », sans désigner de responsable. Une réunion du Conseil national de sécurité a été organisée vendredi.

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