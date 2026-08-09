L’UE sanctionne cinq personnes liées à l’industrie militaire russe

Bruxelles impose le 7 août des sanctions contre cinq individus liés à l'industrie militaire russe, en réponse à des frappes aériennes accrues sur l'Ukraine. Kaja Kallas souligne que ces mesures visent à intensifier la pression sur Moscou, accusé de cibler délibérément les civils, et s'inscrivent dans une série de sanctions élargies contre la Russie.

Bruxelles a adopté le 7 août des sanctions ciblées contre cinq individus impliqués dans le complexe militaro-industriel russe, en réaction aux récentes frappes aériennes contre l’Ukraine. La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a annoncé ces mesures sans préciser les noms des personnes visées.

Ces nouvelles inscriptions sur les listes noires européennes surviennent dans un contexte de frappes russes renouvelées contre l’Ukraine. Kaja Kallas a justifié la décision sur le réseau social X : « Chaque nouvelle attaque contre l’Ukraine est une raison supplémentaire pour l’Europe de resserrer la vis à l’égard de la Russie. »

La haute représentante a également accusé Moscou d’intensifier délibérément ses bombardements sur les populations civiles au moment où ses forces stagnent sur le front. « Avec son armée immobilisée sur le champ de bataille, Moscou accroît encore sa campagne de terreur contre les civils », a-t-elle déclaré, appelant l’UE à « continuer à renforcer la pression sur la Russie jusqu’à ce que Moscou mette fin à sa guerre ».

Ces cinq sanctions individuelles s’ajoutent au 21e paquet adopté le 23 juillet, qui avait déjà inscrit 48 personnes et 170 entités supplémentaires, constituant la vague la plus large depuis le début de l’invasion russe à grande échelle de l’Ukraine. Ce paquet ciblait les secteurs financier, énergétique et militaro-industriel, les réseaux de cryptomonnaies, la flotte parallèle contournant les restrictions pétrolières, ainsi que les entreprises alimentant l’économie de guerre russe.

Parmi les 56 inscriptions de ce paquet visant spécifiquement le complexe militaro-industriel, 37 concernaient des personnes et entités directement liées à la production et à la chaîne d’approvisionnement de drones de longue portée. Le texte avait été finalisé après que la Grèce a obtenu une dérogation annuelle renouvelable autorisant ses entreprises à continuer d’acheminer du gaz naturel liquéfié russe vers des clients situés hors de l’UE.