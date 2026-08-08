Brandon Clarke, star de la NBA, est mort d’une overdose accidentelle d’héroïne et de cocaïne

La cause de la mort de Brandon Clarke est désormais connue. Le joueur des Memphis Grizzlies, retrouvé sans vie le 11 mai dernier en Californie à l’âge de 29 ans, est décédé des effets combinés de l’héroïne et de la cocaïne. Le décès a été officiellement classé comme accidentel.

Retrouvé inconscient dans sa chambre

Brandon Clarke avait été retrouvé inconscient dans une chambre d’une résidence située dans la vallée de San Fernando, dans la région de Los Angeles, le 11 mai. Les secours avaient été appelés aux alentours de 17 heures et le basketteur avait été déclaré mort sur place quelques minutes plus tard. Une autopsie avait été pratiquée dès le lendemain afin de déterminer précisément les circonstances de son décès. Les conclusions définitives ont été établies près de trois mois plus tard, le 7 août.

Héroïne et cocaïne à l’origine du décès

Les examens ont conclu que Brandon Clarke était mort des effets de l’héroïne et de la cocaïne. La nature du décès a été classée comme accidentelle, écartant ainsi notamment les hypothèses d’un acte volontaire ou de l’intervention d’un tiers. Les effets combinés de plusieurs médicaments délivrés sur prescription ont également été retenus comme un facteur significatif ayant contribué au décès. Les médicaments concernés n’ont pas été détaillés dans les éléments rendus publics.

Une mort qui avait provoqué un choc en NBA

La disparition brutale de Brandon Clarke avait été annoncée le 12 mai, au lendemain de sa mort. À ce moment-là, aucune cause officielle n’avait encore été établie et une autopsie avait été ordonnée. L’intérieur canadien évoluait depuis le début de sa carrière NBA sous les couleurs des Memphis Grizzlies. Sélectionné en 21e position de la Draft 2019 par Oklahoma City avant d’être transféré à Memphis, il s’était rapidement imposé dans la rotation de la franchise du Tennessee.

Sept saisons avec les Memphis Grizzlies

Brandon Clarke a disputé 309 rencontres de saison régulière en NBA, toutes avec Memphis. Il affichait des moyennes de 10,2 points et 5,5 rebonds par match sur l’ensemble de sa carrière. Après une première saison remarquée, conclue notamment à la quatrième place du vote pour le trophée de Rookie de l’année, sa carrière avait ensuite été régulièrement freinée par les blessures. Une rupture du tendon d’Achille en mars 2023 l’avait notamment éloigné des terrains pendant une longue période. Lors de la saison 2025-2026, de nouveaux problèmes physiques l’avaient limité à seulement deux apparitions.

Les circonstances de sa mort sont désormais établies

Né le 19 septembre 1996 à Vancouver, au Canada, Brandon Clarke avait joué à San Jose State puis à Gonzaga avant de rejoindre la NBA. Il était encore sous contrat avec Memphis au moment de sa mort. Près de trois mois après sa disparition, les conclusions médicales mettent donc définitivement un terme aux interrogations sur la cause de son décès : Brandon Clarke est mort à 29 ans d’une overdose accidentelle provoquée par les effets combinés de l’héroïne et de la cocaïne, avec plusieurs médicaments sur prescription également retenus comme facteur contributif.