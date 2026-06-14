NBA – Après la défaite en finale, la déception de Victor Wembanyama: «C’est la plus grande leçon de ma vie.»

Les San Antonio Spurs ont perdu la finale NBA face aux New York Knicks. Battus à domicile lors du match 5, sur le score de 90-94, les Spurs se sont inclinés 4-1 sur la série. Après la rencontre, Victor Wembanyama a reconnu la supériorité des Knicks et les limites affichées par son équipe dans cette finale.

« La plus grande leçon de ma vie »

Interrogé sur le fait de voir les Knicks célébrer le titre sur le parquet de San Antonio, Victor Wembanyama a livré une réponse sans filtre : « Je pense que, par rapport à tout ce qu’il y a eu avant, c’est la plus grande leçon de ma vie, le plus grand moment d’apprentissage. Je ne peux pas vous dire exactement quelle est la leçon, mais on en tire des enseignements, c’est sûr. »

Des erreurs trop coûteuses

Les Spurs ont eu des temps forts dans cette finale, mais n’ont pas réussi à les convertir sur la durée. Victor Wembanyama a insisté sur la précision nécessaire pour gagner à ce niveau : « Une chose parmi tant d’autres : la marge d’erreur est très fine. Nos périodes de domination ont été totales. On a complètement dominé pendant la plus grande partie de la série. Mais nos petites erreurs sont punies si durement qu’on ne peut pas se permettre autant de hauts et de bas comme ça. »

Jalen Brunson décisif

Les Knicks ont pu s’appuyer sur Jalen Brunson, auteur de 45 points dans le match 5. Le meneur new-yorkais a encore pesé dans les moments importants et a trouvé des solutions malgré la défense des Spurs. San Antonio n’a pas réussi à contenir son impact sur la série.

« On n’était pas prêts »

Mitch Johnson, l’entraîneur des Spurs, a résumé la finale en estimant que son équipe n’était pas prête pour gagner un titre. Victor Wembanyama a validé ce constat : « On n’était pas prêts. Je n’étais pas prêt à gagner une bague. C’est évident. Je pense qu’en termes de volonté de bien faire, d’efforts, on était et j’étais à un bon niveau. Mais l’expérience… On ne manque pas de talent et de capacités, mais on a fait trop d’erreurs. »

Wembanyama pointe aussi sa passivité

Le Français a également reconnu sa part de responsabilité dans l’élimination. Il a évoqué son influence encore irrégulière sur le jeu : « Il y a trop de moments où je suis passif, trop de moments où je n’ai pas le contrôle que j’aimerais avoir sur le jeu. Et ça nous coûte. »

Une défaite douloureuse

Victor Wembanyama a aussi été interrogé sur la difficulté d’accepter une élimination après avoir autant investi dans une saison. Il a répondu sans détour : « Extrêmement. C’est douloureux. Mais je ne fuis pas ça. Je m’en sers comme carburant. Je suis sûr que tous ces gars que vous avez cités n’étaient pas satisfaits d’être éliminés tôt, ou de ne pas atteindre les play-offs. Je ne suis pas satisfait de ne pas avoir gagné. Mais comme je l’ai dit, c’est la plus grande leçon de ma vie. En équipe, il n’y a pas de meilleure expérience que celle qu’on vient de vivre.