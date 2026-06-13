Finale NBA – Les Knicks à une victoire du titre face aux Spurs de Wembanyama

Les San Antonio Spurs jouent leur survie dans la nuit de samedi à dimanche face aux New York Knicks, lors du match 5 des Finales NBA. La rencontre débutera à 2h30, heure française. Elle sera diffusée en direct sur Amazon Prime Video et le NBA League Pass, puis proposée en différé sur beIN Sports à partir de 12h le lendemain. Menés 3-1 dans la série, les Spurs sont désormais dos au mur. Une nouvelle défaite offrirait le titre aux Knicks, qui n’ont plus été sacrés champions NBA depuis 1973.

Les Knicks ont renversé l’impossible

New York arrive lancé après une victoire folle lors du match 4 au Madison Square Garden. Menés de 29 points, les Knicks ont réussi l’une des plus grandes remontées de l’histoire des Finales NBA pour s’imposer 107-106. Jalen Brunson a encore porté les siens avec 36 points, mais le héros de la soirée s’appelle OG Anunoby. Auteur de 33 points à 10/15 au tir, l’ailier britannico-nigérian a inscrit le panier décisif à 1,2 seconde de la fin, offrant à New York une victoire qui peut peser très lourd dans la course au titre.

Le trou noir des Spurs

San Antonio avait pourtant tout pour faire basculer le match. Les Spurs ont livré une première mi-temps de haut niveau, notamment grâce à une adresse extérieure impressionnante avec 14 tirs primés réussis sur 26 tentés. Mais la suite a tourné au cauchemar. Les Texans n’ont inscrit que 30 points sur les deux derniers quart-temps, symbole d’un effondrement collectif brutal. Trop dépendants du tir à trois points, ils ont fini par s’enfermer dans un jeu prévisible au moment où il fallait contrôler la rencontre.

Wembanyama attendu au tournant

Victor Wembanyama a terminé le match 4 avec 24 points, mais son adresse a pesé lourd dans la défaite : 9/25 au tir, dont 2/8 de loin. Le Français reste évidemment l’arme majeure des Spurs, mais San Antonio aura besoin d’un match plus maîtrisé de son leader pour prolonger la série.

New York peut conclure

Les Knicks ont désormais trois balles de titre. Leur avantage est net, et leur confiance immense après deux victoires à l’extérieur dans cette série. San Antonio, de son côté, doit immédiatement digérer son énorme passage à vide. Le match 5 peut soit relancer les Spurs, soit sacrer New York après plus d’un demi-siècle d’attente.