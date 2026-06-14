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Après 53 ans d’attente, les Knicks sont champions NBA suite à leur victoire face aux Spurs de Wembanyama

14 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
Après 53 ans d’attente, les Knicks sont champions NBA suite à leur victoire face aux Spurs de Wembanyama. (NBA)
Après 53 ans d’attente, les Knicks sont champions NBA suite à leur victoire face aux Spurs de Wembanyama. (NBA)

New York est de nouveau au sommet. Les Knicks ont remporté cette nuit le titre NBA 2026 en battant les San Antonio Spurs 94-90 lors du match 5 des Finales, à San Antonio. Cette victoire leur offre la série 4-1 et le troisième titre de leur histoire, le premier depuis 1973.

Brunson porte New York jusqu’au bout

Jalen Brunson a signé le match de sa vie au moment le plus important : 45 points, meilleur total de la rencontre, et un titre de MVP des Finales. Il a porté l’attaque des Knicks dans une soirée longtemps compliquée, avant de faire basculer le match dans les dernières minutes.  

Les Knicks ont encore renversé le match

San Antonio a longtemps contrôlé la rencontre. Les Spurs ont compté jusqu’à 16 points d’avance en deuxième quart-temps et encore 15 points d’avance dans le troisième. New York est revenu progressivement, puis a pris sa première avance à 3 min 40 de la fin. Les Knicks ont remporté le dernier quart-temps 29-18.  

Les lieutenants ont répondu présent

Derrière Brunson, Mikal Bridges a ajouté 14 points, Josh Hart a terminé avec 13 points et 11 rebonds, et OG Anunoby a inscrit 11 points. Karl-Anthony Towns et Mitchell Robinson ont chacun capté 10 rebonds, dans un match où New York a dû survivre à une adresse difficile.  

Harper et Wembanyama n’ont pas suffi

Côté Spurs, Dylan Harper a mené San Antonio avec 25 points. Victor Wembanyama a compilé 19 points, 14 rebonds et 5 contres. Les Spurs ont eu plusieurs occasions de reprendre le contrôle dans le money time, mais New York a mieux exécuté dans les dernières possessions.  

Une série gagnée en patron

Les Knicks ont conclu les Finales en cinq matchs : victoires 105-95 et 105-104 à San Antonio, défaite 115-111 à New York, victoire 107-106 au Madison Square Garden après un retour historique de 29 points, puis succès 94-90 pour le titre. Le match 4 restera comme le plus grand comeback de l’histoire des Finales NBA.  

New York met fin à 53 ans d’attente

Le dernier titre des Knicks remontait à 1973. Avec ce sacre, la franchise new-yorkaise ajoute une troisième bannière à son palmarès NBA. Leur campagne 2026 s’achève sur une domination nette : seulement trois défaites sur l’ensemble des playoffs et un record NBA de neuf victoires consécutives à l’extérieur sur une même postseason.  

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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