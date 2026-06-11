— Finale NBA : les Knicks, menés de 29 points, renversent les Spurs et sont à une victoire du titre (3-1)

Les New York Knicks ont battu les San Antonio Spurs 107-106 dans le match 4 des Finales NBA, au Madison Square Garden. Menés de 29 points, les Knicks ont totalement renversé une rencontre qui semblait perdue pour prendre l’avantage 3-1 dans la série. New York n’est plus qu’à une victoire de son premier titre NBA depuis 1973.

Un trou immense : 76-49 à la mi-temps

Les Spurs ont écrasé la première période. San Antonio menait 41-20 après le premier quart-temps, puis 76-49 à la pause. L’écart est monté jusqu’à 29 points, un retard jamais effacé jusque-là dans l’histoire des Finales NBA. Les Knicks ont pourtant survécu, avant de retourner complètement le match dans les deux derniers quarts-temps.

OG Anunoby, le geste qui fait basculer la finale

La dernière action a décidé du match. Jalen Brunson a manqué un tir à trois points, mais OG Anunoby a jailli au rebond offensif pour inscrire le panier de la victoire à 1,2 seconde de la fin. Les Spurs n’ont pas réussi à répondre. Le Madison Square Garden a explosé, et New York a validé l’un des retournements les plus fous jamais vus en finale NBA.

Brunson et Anunoby portent les Knicks

Jalen Brunson a terminé meilleur marqueur des Knicks avec 36 points, accompagnés de 7 passes, 5 rebonds et 3 interceptions. OG Anunoby a ajouté 33 points, dont 19 en seconde période, avec une adresse majeure à trois points. Les deux hommes ont porté l’attaque new-yorkaise au moment où San Antonio perdait progressivement le contrôle.

San Antonio s’écroule après avoir dominé

Les Spurs avaient le match en main. Mais après leurs 76 points inscrits en première période, ils n’en ont marqué que 30 en seconde. Les pertes de balle, les mauvais choix en fin de match et les lancers francs manqués ont coûté très cher. Victor Wembanyama a lui-même reconnu un problème d’exécution dans le money time.

Le tournant : Fox bloqué, Anunoby conclut

Dans les dernières secondes, De’Aaron Fox a eu l’occasion de tuer le match pour San Antonio. Il a attaqué au lieu de faire tourner le chronomètre, mais Anunoby l’a contré. Sur la possession suivante, New York a trouvé le panier décisif. En quelques secondes, les Spurs sont passés d’une victoire presque acquise à une défaite historique.

Les Knicks à une victoire du titre

Avec ce succès, New York mène désormais 3-1 dans ces Finales NBA. Le match 5 se jouera à San Antonio, dans la nuit de samedi à dimanche. Les Spurs devront gagner pour rester en vie. Les Knicks, eux, auront une première balle de titre et peuvent mettre fin à 53 ans d’attente.