— Finales NBA : les Knicks renversent les Spurs, Wembanyama tombe dans le piège du premier match

New York a effacé un retard de 14 points pour s’imposer 105-95 à San Antonio, dans la nuit de mercredi à jeudi, lors du premier match des Finales NBA. Les Knicks mènent désormais 1-0 dans la série après avoir terminé la rencontre par un 11-0. Victor Wembanyama a inscrit 26 points, mais les Spurs n’ont plus marqué dans les deux dernières minutes.

San Antonio prend le contrôle avant la pause

Pour le premier match des Finales NBA 2026, les Spurs ont longtemps semblé en mesure de profiter de l’avantage du terrain au Frost Bank Center. Après une entame favorable aux Knicks, San Antonio a progressivement installé son jeu et pris les commandes d’une rencontre disputée. Julian Champagnie a été l’un des principaux artisans du bon départ texan. L’ailier a inscrit 15 points en première période, avec cinq tirs à trois points réussis, permettant aux Spurs de rejoindre les vestiaires avec sept longueurs d’avance, 55-48.

Victor Wembanyama, pour sa première apparition en Finales NBA, a pesé au rebond et dans la protection du cercle. Autour de lui, Stephon Castle, Dylan Harper et Champagnie ont apporté des points réguliers, tandis que New York a dû composer avec les pépins physiques de Jalen Brunson, touché au genou droit puis à la cheville gauche en première période.

Les Spurs comptent 14 points d’avance

San Antonio a accentué son avantage au retour des vestiaires. Un panier de Dylan Harper a porté le score à 65-51, donnant aux Spurs leur plus grande avance de la soirée : 14 points. Les Knicks ont alors répondu par une série de 20-6. New York a profité des tirs manqués et des pertes de balle adverses pour revenir au contact, avant d’égaliser à 71-71 sur un panier de Brunson. Le troisième quart-temps s’est achevé sur un score de parité, 76-76. San Antonio a manqué 8 de ses 12 derniers tirs dans cette période et perdu deux ballons dans les six dernières minutes. New York, pourtant en difficulté au début du quart-temps, a complètement relancé la rencontre.

Tu Brunson accélère dans le dernier quart-temps

Jalen Brunson a pris le contrôle de la rencontre dans les douze dernières minutes. Le meneur des Knicks a inscrit 13 de ses 30 points dans le quatrième quart-temps, soit seulement six de moins que l’ensemble des Spurs sur la période. New York a pris 8 points d’avance à un peu plus de six minutes de la fin, 94-86, après 8 points consécutifs de Brunson. San Antonio a pourtant réagi. Wembanyama a inscrit 8 points au cours d’un 9-0 qui a permis aux Spurs de repasser devant, 95-94, sur deux lancers francs à 2 minutes et 16 secondes du terme. Ce seront les derniers points de San Antonio.

Un 11-0 fatal aux Spurs

Sur la possession suivante, Brunson a réussi un tir à trois points dans le corner pour redonner l’avantage aux Knicks, 97-95. Mikal Bridges a ensuite marqué deux lancers francs, Brunson a ajouté un panier en suspension et OG Anunoby a conclu la rencontre avec quatre lancers francs consécutifs. New York a ainsi terminé le match par un 11-0 et s’est imposé 105-95. Les Spurs ont manqué plusieurs tirs dans les dernières minutes, tandis que Wembanyama a perdu un ballon sur une pénétration et que De’Aaron Fox a également commis une perte de balle. Dans le dernier quart-temps, San Antonio n’a réussi que 6 tirs sur 21, pour 28,6% de réussite, et a perdu cinq ballons. Les Knicks n’ont commis aucune perte de balle pendant cette période et ont remporté le quart-temps 29-19.

Wembanyama termine avec 26 points, mais manque d’adresse

Victor Wembanyama a terminé la rencontre avec 26 points, 12 rebonds et 3 contres. Le Français n’a cependant réussi que 6 de ses 21 tirs, dont 2 sur 9 à trois points, et a commis 6 pertes de balle. Stephon Castle a ajouté 17 points et 8 rebonds. Julian Champagnie a inscrit 16 points et capté 10 rebonds, tandis que Dylan Harper a apporté 16 points et 8 rebonds en sortie de banc. Les Spurs ont terminé la rencontre avec 36% de réussite au tir et seulement 11 paniers à trois points sur 43 tentatives, soit 25,6%.

Les Knicks frappent les premiers

Jalen Brunson a été le meilleur marqueur du match avec 30 points. Karl-Anthony Towns a signé un double-double avec 18 points et 12 rebonds. OG Anunoby a inscrit 17 points, dont 12 dans le dernier quart-temps. Josh Hart a terminé avec 15 rebonds, 6 passes décisives et 4 interceptions, malgré seulement 3 points marqués. Landry Shamet a ajouté 13 points en sortie de banc. Avec cette victoire, les Knicks portent leur série à douze succès consécutifs en play-offs. Ils deviennent également la première équipe à battre les Spurs lors d’un premier match de Finales NBA. San Antonio avait remporté les six précédents matchs d’ouverture de son histoire à ce stade de la compétition.

Match 2 vendredi à San Antonio

New York mène désormais 1-0 dans cette série au meilleur des sept matchs et récupère l’avantage du terrain. Le deuxième match est programmé vendredi soir, de nouveau au Frost Bank Center de San Antonio.