— Finale NBA – «J’ai merdé»: Wembanyama assume sa fin de match ratée après la deuxième défaite face aux Knicks

Victor Wembanyama n’a pas esquivé. Après la défaite des Spurs contre les Knicks dans le match 2 de la finale NBA, à San Antonio, le Français a assumé sa fin de match ratée : un ballon perdu dans les dernières secondes, puis un tir de la gagne manqué au buzzer. New York s’est imposé 105-104 et mène désormais 2-0 dans la série.

« J’ai clairement merdé »

« J’ai clairement merdé » : Wembanyama a reconnu son erreur après une action décisive qui a coûté très cher aux Spurs. À égalité dans les dernières secondes, l’intérieur français a tenté de relancer vite après un rebond. Sa passe vers Stephon Castle a terminé dans le dos de son coéquipier. Jalen Brunson a récupéré le ballon, Wembanyama a fait faute, et le meneur des Knicks a inscrit le lancer franc qui a donné l’avantage définitif à New York, à 9,5 secondes de la fin.

Le dernier tir était pour lui

Sur la possession suivante, les Spurs ont encore eu une balle de match. Wembanyama a pris ses responsabilités avec un tir à mi-distance face à Mitchell Robinson. Le ballon est sorti. San Antonio a perdu d’un point, à domicile, après avoir pourtant réussi à revenir dans le quatrième quart-temps.

Deux visages dans le même match

Wembanyama a terminé meilleur marqueur des Spurs avec 29 points, 9 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 4 contres. Il a shooté à 11/21, dont 2/6 à trois points, et a aussi perdu 4 ballons. Sa deuxième période a relancé San Antonio, mais ses deux dernières actions ont pesé plus lourd que le reste.

Les Knicks frappent deux fois à San Antonio

New York a gagné les deux premiers matches de cette finale sur le parquet des Spurs. Karl-Anthony Towns a mené les Knicks avec 21 points et 13 rebonds. Jalen Brunson a fini avec 20 points malgré une soirée compliquée au tir. Mikal Bridges a ajouté 20 points, tandis qu’OG Anunoby en a inscrit 17.

Les Spurs ont couru après le match

San Antonio a longtemps été derrière, avant de revenir dans le dernier quart-temps. Les Spurs ont effacé un retard de 14 points et se sont offert une vraie chance d’égaliser dans la série. De’Aaron Fox a inscrit 20 points, Devin Vassell a ajouté 14 points, 9 rebonds et 5 passes, et Stephon Castle a terminé à 14 points. Mais la fin de match a basculé sur une seule possession mal exécutée.

New York à deux victoires du titre

Avec ce succès 105-104, les Knicks rentrent à New York avec une avance de 2-0 en finale NBA. Le match 3 se jouera au Madison Square Garden. Les Spurs, eux, n’ont plus de marge : ils devront gagner à l’extérieur pour empêcher New York de prendre une option presque totale sur le titre.