Les voyageurs délaissent Santorin au profit d’îles plus confidentielles

Les recherches liées aux séjours insulaires augmentent de 55%, révélant un changement dans les préférences des voyageurs. Des destinations moins connues, comme Syros en Grèce ou certaines îles vietnamiennes, s'imposent, privilégiant authenticité et tarifs abordables à la surfréquentation. Cette évolution marque un tournant vers des vacances plus immersives.

Les destinations insulaires connaissent un regain d’intérêt sans précédent. L’édition 2026 de l’Island Hot List publiée par Expedia fait état d’une progression de 55% des recherches mondiales liées aux séjours sur les îles en seulement un an. Cette envolée traduit un appétit retrouvé pour l’évasion maritime, mais surtout un bouleversement dans les préférences des voyageurs.

L’authenticité prend le pas sur la renommée

Les îles surfréquentées comme Santorin ou Mykonos perdent du terrain face à des alternatives plus discrètes. Les vacanciers privilégient désormais l’authenticité aux circuits touristiques classiques. Syros, autre île grecque nettement moins prisée jusqu’ici, ou certaines destinations vietnamiennes gagnent en attractivité. Ce basculement s’explique par la recherche de paysages spectaculaires sans la foule, mais aussi par des tarifs plus abordables.

Cette tendance marque une rupture avec le tourisme de masse insulaire. Les voyageurs aspirent à un meilleur rapport qualité-prix et refusent la saturation des sites emblématiques. Les îles confidentielles offrent une expérience plus immersive, loin des flux incessants de visiteurs. Le classement d’Expedia confirme que les destinations émergentes s’imposent face aux stars traditionnelles de la Méditerranée.