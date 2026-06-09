— Finale NBA – Wembanyama frappe au Madison Square Garden, les Spurs reviennent à 2-1

Les San Antonio Spurs ont arraché une victoire cruciale lundi soir au Madison Square Garden, en dominant les New York Knicks 115-111 dans le match 3 de la finale NBA. Menés 2-0 après deux défaites à domicile, les Texans ont évité de se retrouver au bord du gouffre et reviennent à 2-1 dans la série.

Victor Wembanyama a porté San Antonio avec une prestation complète : 32 points, 8 rebonds et 6 passes. Dans une rencontre intense, physique et disputée jusqu’au bout, le Français a répondu à l’urgence du moment et permis aux Spurs de rester pleinement en vie dans cette finale.

Wembanyama donne le ton d’entrée

San Antonio a très bien commencé son match. Les Spurs ont rapidement imposé leur rythme, avec un premier quart-temps nettement à leur avantage. Wembanyama a immédiatement pesé dans la raquette et inscrit 9 points dans le premier acte, lançant son équipe vers une avance de 33-22 après douze minutes. À ce moment-là, San Antonio semblait avoir pris le contrôle. Les Spurs ont même compté jusqu’à 12 points d’avance, avant de connaître un brutal passage à vide.

Les Knicks renversent tout avant la pause

New York a réagi avec force dans le deuxième quart-temps. Les Knicks ont haussé le ton offensivement, portés par Jalen Brunson et OG Anunoby. Le trou d’air de San Antonio a été sévère : les Spurs sont passés d’un avantage de 33-21 à un retard de 64-57 à la mi-temps. Brunson a terminé avec 32 points, 5 rebonds et 5 passes, malgré une adresse imparfaite à 11 sur 25. Anunoby a été particulièrement efficace avec 28 points à 9 sur 13 au tir.

Les Spurs tiennent sous pression

La victoire de San Antonio prend du poids parce qu’elle est venue dans un contexte très hostile. Le Madison Square Garden était annoncé bouillant, et la présence de nombreuses personnalités, dont Donald Trump, a encore renforcé la tension autour de la rencontre. Les Spurs savaient surtout ce qu’ils risquaient. À 0-3, aucune équipe n’a jamais remporté une série de play-offs NBA. Après avoir perdu les deux premiers matches de la finale à domicile, San Antonio n’avait plus de marge.

Un match 4 déjà sous haute tension

Avec ce succès 115-111, les Spurs réduisent l’écart et replacent la pression sur New York. Les Knicks restent devant dans la série, 2-1, mais San Antonio a prouvé qu’il pouvait s’imposer au Madison Square Garden. Le match 4 se jouera mercredi, encore à New York. Pour les Spurs, l’objectif est d’égaliser. Pour les Knicks, il s’agira d’éviter de laisser Wembanyama et San Antonio reprendre totalement la main dans cette finale.