— Victor Wembanyama prolonge aux Spurs et touchera 252 millions de dollars sur 5 ans

Victor Wembanyama va poursuivre son aventure avec les San Antonio Spurs. La franchise texane a officialisé la prolongation de contrat de son intérieur français, qui s’engage pour cinq saisons supplémentaires dans le cadre d’une extension rookie maximale estimée à 252 millions de dollars. Le nouveau bail prendra effet à l’issue de son contrat actuel et comprend une option joueur pour la cinquième année, offrant au Français une certaine flexibilité pour la suite de sa carrière.

Le plus gros contrat de l’histoire pour un basketteur français

Avec ce nouvel engagement, Victor Wembanyama devient le joueur français ayant signé le contrat le plus important de l’histoire de la NBA. Sur cinq ans, il percevra en moyenne plus de 50 millions de dollars par saison, une rémunération qui confirme son statut de superstar de la ligue. Âgé de seulement 22 ans, le numéro un de la Draft 2023 poursuit ainsi son parcours avec la franchise qui lui a fait confiance dès son arrivée dans la NBA.

Un choix qui laisse de la marge aux Spurs

Wembanyama et son entourage ont retenu une extension correspondant au maximum de 25% du plafond salarial, plutôt que la formule pouvant atteindre environ 303 millions de dollars grâce à certaines dispositions du règlement NBA. Ce choix permet à San Antonio de conserver davantage de flexibilité financière afin de construire un effectif compétitif autour de sa star dans les prochaines années.

Une saison qui a confirmé son statut de référence

Cette prolongation récompense une saison exceptionnelle. Victor Wembanyama s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la NBA en tournant à 25 points, 11,5 rebonds et 3,1 passes décisives de moyenne, tout en dominant la ligue au contre avec plus de trois contres par rencontre. Il a également remporté le trophée de Défenseur de l’année, intégré la All-NBA First Team et conduit les Spurs jusqu’aux Finales NBA, une première pour la franchise depuis plus d’une décennie.

« I’m here to stay »

Peu après l’annonce de l’accord, Victor Wembanyama a confirmé lui-même son engagement envers San Antonio en publiant un message adressé aux supporters des Spurs : « Spurs family, I’m here to stay. Whatever it takes. » Un message qui résume la volonté du Français de construire son avenir à San Antonio et de viser, avec cette franchise, les plus grands objectifs dans les années à venir.