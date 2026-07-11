Orages dans le Sud-Ouest : 20.000 foyers toujours privés d’électricité après une nuit de violents intempéries

Les violents orages qui ont traversé le Sud-Ouest dans la nuit de vendredi à samedi ont provoqué d’importantes coupures d’électricité. Selon Enedis, 20.000 foyers étaient encore privés de courant samedi matin, principalement en Dordogne, en Gironde et dans le Lot-et-Garonne. Au plus fort de l’épisode, plus de 38.000 foyers ont été touchés par des interruptions d’alimentation. Une partie du réseau a pu être rétablie grâce à des interventions à distance, tandis que les équipes poursuivent les réparations sur le terrain. Enedis prévoit un retour progressif à la normale au cours du week-end.

Des milliers d’éclairs et plusieurs départs de feu

Les dégâts sont principalement dus aux chutes d’arbres et de branches sur les lignes électriques. La Dordogne reste le département le plus touché avec 12.000 foyers privés de courant, devant la Gironde (7.000) et le Lot-et-Garonne (1.000). Selon l’observatoire Keraunos, l’épisode orageux a généré près de 64.000 éclairs dans le Sud-Ouest, dont environ 7.800 impacts de foudre. Cette activité électrique particulièrement intense a favorisé de nombreux incidents sur le réseau.

Plus de vingt incendies rapidement maîtrisés

En Dordogne et en Gironde, les impacts de foudre et les chutes de lignes électriques ont provoqué plus d’une vingtaine de départs d’incendie. Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour maîtriser ces feux, qui n’ont fait aucun blessé. Alors que 47 départements restent placés en vigilance jaune aux orages par Météo-France ce samedi, cet épisode intervient dans un contexte de forte sécheresse et de risque élevé d’incendies. Depuis le début de l’été, plusieurs feux majeurs ont déjà ravagé des milliers d’hectares, notamment dans les Pyrénées-Orientales, la Drôme et l’Indre.