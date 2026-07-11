Conditions de travail : les salariés d’Uniqlo appelés à la grève ce samedi dans plusieurs magasins en France

Les salariés d’Uniqlo sont appelés à faire grève ce samedi 11 juillet à l’initiative de la CFDT. Le syndicat dénonce une dégradation des conditions de travail au sein de l’enseigne japonaise de prêt-à-porter et prévoit une mobilisation dans plusieurs magasins, notamment à Paris, La Défense, Strasbourg, Lille, Lyon et Toulouse. Selon la CFDT, près d’un quart des magasins français pourraient être concernés par ce mouvement. Le syndicat affirme que les équipes sont confrontées à une intensification du travail, malgré les bons résultats économiques de l’entreprise.

La CFDT dénonce une surcharge de travail

Pour Sabrina Bareche, représentante CFDT chez Uniqlo, cette grève constitue « un cri d’alerte ». Elle évoque des salariés « épuisés » par un fort turnover, un management jugé toxique et une multiplication des missions confiées aux équipes. Le syndicat pointe notamment l’ajout de nouvelles tâches, comme la préparation des commandes, sans adaptation des effectifs ni reconnaissance de cette charge supplémentaire. Les employés doivent également maîtriser de nombreuses procédures internes et assurer la formation de leurs collègues.

Des revendications sur les salaires et la santé au travail

La CFDT réclame plusieurs mesures pour améliorer les conditions de travail. Parmi ses principales revendications figurent une formation obligatoire des managers aux risques psychosociaux, une revalorisation des salaires, un renforcement des dispositifs de sécurité ainsi que la mise en place d’un plan spécifique pour protéger les salariés lors des épisodes de fortes chaleurs. Le mouvement social intervient dans un contexte où plusieurs enseignes du secteur de l’habillement sont confrontées à des tensions sur les conditions de travail, alors que les exigences en matière de polyvalence et de productivité continuent de s’accroître.