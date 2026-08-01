MONDE Europe

Mariages homosexuels : la Slovaquie défie ouvertement la justice européenne

Par

2 minutes de lecture

Mariages homosexuels : la Slovaquie défie ouvertement la justice européenne
Mariages homosexuels : la Slovaquie défie ouvertement la justice européenne

Le gouvernement slovaque refuse d’enregistrer les mariages entre personnes de même sexe célébrés légalement à l’étranger. Le ministre de l’Intérieur, Matus Sutaj Estok, invoque la Constitution nationale, qui définit le mariage comme l’union d’un homme et d’une femme, et estime qu’un acte établi dans un autre pays ne peut remettre en cause cette disposition.

Cette décision entre directement en conflit avec un arrêt rendu en novembre 2025 par la Cour de justice de l’Union européenne. Celle-ci avait considéré que les États membres devaient reconnaître les mariages homosexuels légalement conclus dans un autre pays de l’Union, même lorsque leur législation nationale n’autorise pas elle-même ces unions.

Bratislava revendique sa souveraineté familiale

Le ministre affirme qu’une évolution aussi importante devrait nécessairement passer par une révision constitutionnelle. En déclarant que la définition du mariage doit être décidée en Slovaquie et non à Bruxelles, le gouvernement de Robert Fico transforme un litige administratif en nouvel affrontement politique avec les institutions européennes.

Metod Spacek et Ivan Novotny, dont le mariage célébré à l’étranger n’a pas été inscrit par l’administration slovaque, annoncent vouloir saisir les tribunaux. Leur recours pourrait conduire à une nouvelle confrontation entre le droit national et les obligations européennes de la Slovaquie. En attendant une décision judiciaire, le refus du gouvernement place les couples concernés dans une situation d’incertitude concernant leurs droits familiaux, patrimoniaux et administratifs.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une