Ceuta submergée par un afflux massif de migrants : l’Espagne face à une nouvelle crise à sa frontière

La ville autonome espagnole de Ceuta, enclave située sur la côte nord du Maroc, fait face à une nouvelle vague migratoire d’une ampleur exceptionnelle. En quelques jours, des milliers de migrants ont rejoint le territoire espagnol, principalement en contournant les dispositifs frontaliers à la nage ou en franchissant les zones côtières. Les autorités locales évoquent une situation d’urgence, avec des structures d’accueil désormais saturées. Selon les responsables de Ceuta, près de 1 500 personnes sont arrivées en l’espace d’une semaine, avant que le nombre total ne continue d’augmenter. Les migrants sont majoritairement originaires du Maroc, mais aussi d’autres pays d’Afrique du Nord. Parmi eux figurent de nombreux mineurs non accompagnés, dont la prise en charge met sous très forte pression les services sociaux de l’enclave.

Des centres d’accueil débordés

Les capacités d’hébergement de Ceuta sont désormais largement dépassées. Des centaines de personnes ont dû être installées provisoirement dans des structures d’urgence ou dormir en extérieur, faute de places disponibles. Les autorités locales alertent également sur la situation des mineurs isolés, dont le nombre a fortement augmenté en quelques jours, provoquant une surcharge sans précédent des dispositifs de protection de l’enfance. Face à cette situation, le président de Ceuta a demandé au gouvernement espagnol une mobilisation exceptionnelle afin de renforcer les moyens humains, logistiques et financiers déployés sur place.

Madrid déploie des renforts

Le gouvernement espagnol a annoncé l’envoi de renforts militaires et policiers afin d’appuyer la Garde civile dans le contrôle de la frontière. Des moyens maritimes supplémentaires ont également été déployés pour surveiller les zones de passage et porter assistance aux personnes en difficulté en mer. Madrid poursuit également sa coopération avec les autorités marocaines pour limiter les nouvelles traversées et organiser le traitement des arrivées conformément au droit espagnol et européen. Les autorités espagnoles rappellent toutefois que les procédures de retour doivent respecter les décisions récentes de la justice concernant les migrants arrivés par voie maritime.

Plusieurs morts lors des traversées

La traversée entre les côtes marocaines et Ceuta reste particulièrement dangereuse. Plusieurs personnes ont perdu la vie ces derniers jours en tentant de rejoindre l’enclave à la nage, tandis que de nombreuses autres ont dû être secourues par les services de sauvetage espagnols. Les autorités craignent que le bilan humain continue de s’alourdir si les tentatives se poursuivent au même rythme.

Une crise qui rappelle celle de 2021

L’ampleur des arrivées ravive le souvenir de la crise migratoire de mai 2021, lorsque près de 10 000 personnes avaient pénétré en quelques jours dans l’enclave espagnole. Si les circonstances diffèrent, les autorités estiment que la pression migratoire actuelle constitue l’une des plus importantes enregistrées ces dernières années et appellent à une réponse coordonnée de l’État espagnol et de l’Union européenne.