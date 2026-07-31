Au Kenya, quinze éléphants morts dans un parc national, le cyanure suspecté

Quinze éléphants sont retrouvés morts dans le parc national d’Amboseli, au Kenya, probablement à cause d’un empoisonnement au cyanure lié à des pesticides agricoles. Des tomates contaminées, ingérées par les animaux, sont découvertes dans leurs estomacs, suscitant des inquiétudes concernant la sécurité écologique de la région. Une enquête est en cours.

Quinze éléphants ont été retrouvés morts ce mois-ci dans le parc national d’Amboseli, au Kenya. Les autorités soupçonnent un empoisonnement au cyanure, probablement lié à des pesticides utilisés sur des exploitations agricoles voisines.

Les services kényans de protection de la faune sauvage ont annoncé jeudi que les quinze pachydermes découverts sans vie dans le parc national d’Amboseli, situé près de la frontière tanzanienne, auraient ingéré des tomates contaminées par « de très puissants pesticides ». Des tomates ont effectivement été retrouvées dans l’estomac de plusieurs animaux appartenant au même troupeau.

Le porte-parole du Kenya Wildlife Service, Duncan Juma Wanyama, a précisé que les éléphants ont probablement été attirés par des plants non mûrs poussant sur des fermes avoisinantes. L’un d’eux est mort directement sur une exploitation agricole après avoir consommé ces fruits, tandis que d’autres ont parcouru plusieurs kilomètres en direction d’un point d’eau avant de succomber, malgré l’intervention de vétérinaires. Le cyanure, a expliqué Wanyama, « affecte les poumons et le foie » dès l’ingestion.

Les autorités n’ont pas désigné de responsable, mais le contexte est troublant : des agriculteurs ont déjà été soupçonnés par le passé d’avoir délibérément empoisonné des éléphants pour protéger leurs récoltes. Une enquête est en cours pour déterminer si d’autres exploitants de la zone utilisent les mêmes produits chimiques.

Le directeur général du Kenya Wildlife Service, Erustus Kanga, a averti que les conséquences pourraient dépasser la seule faune sauvage. « Nous avons le bétail local, les chèvres, les bovins qui pâturent dans ces zones. Si c’est vraiment ce qui se trouve dans le système, nous allons voir un impact bien plus large », a-t-il déclaré.

L’organisation internationale de protection des animaux IFAW a qualifié cet épisode de « revers majeur » pour l’une des principales populations d’éléphants du continent africain. Son directeur au Kenya, Ben Wandago, a réclamé que les responsables soient « pleinement tenus pour accountables devant la loi » et a appelé à un contrôle strict des substances hautement toxiques pour éviter qu’elles ne contaminent les écosystèmes naturels.

Le parc d’Amboseli, célèbre pour ses grands troupeaux d’éléphants et ses paysages de savane dominés par le Kilimandjaro visible depuis la Tanzanie, est l’un des sites de conservation les plus emblématiques d’Afrique de l’Est.