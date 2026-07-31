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Netflix poursuivi pour 105 millions de dollars après le vol d’un film inédit avec Nicolas Cage

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Netflix poursuivi pour 105 millions de dollars après le vol d’un film inédit avec Nicolas Cage
Netflix poursuivi pour 105 millions de dollars après le vol d’un film inédit avec Nicolas Cage

Netflix se retrouve au cœur d’une procédure judiciaire réclamant 105 millions de dollars. Les créateurs de Fortitude, un thriller d’espionnage inédit situé pendant la Seconde Guerre mondiale et mettant en scène Nicolas Cage, ont assigné le service de streaming en justice après le vol d’un disque dur dans ses locaux de Los Angeles.

Le film, dont le budget de production s’élève à 45 millions de dollars, n’a jamais été diffusé. Lors du cambriolage, plusieurs disques durs ont été dérobés dans les bureaux californiens de Netflix. L’un d’eux contenait une copie de Fortitude.

Les producteurs estiment le préjudice à 105 millions de dollars et tiennent Netflix pour responsable de la disparition de leur œuvre.

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