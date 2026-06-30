Carl Rinsch reconnu coupable dans un litige avec Netflix

Le cinéaste Carl Rinsch a été condamné à 30 mois de prison par un tribunal fédéral à New York pour des faits d’escroquerie et de blanchiment d’argent. Il lui était reproché d’avoir détourné une partie des fonds versés par la plateforme Netflix dans le cadre d’un projet de série.

Selon l’accusation, plusieurs millions de dollars initialement destinés à la production ont été utilisés à des fins personnelles, notamment pour des investissements spéculatifs et des achats de biens de luxe. Le réalisateur avait été reconnu coupable à l’issue de son procès fin 2025.

Des fonds détournés vers des dépenses personnelles



Les éléments présentés au tribunal ont mis en évidence des placements risqués sur les marchés financiers ainsi que des acquisitions coûteuses, éloignées de l’objet initial du financement. La justice a également ordonné la confiscation des sommes concernées, assortie d’une période de mise à l’épreuve.

La défense a invoqué un contexte personnel et professionnel difficile au moment des faits, évoquant notamment une forte pression liée à ses projets. Des soutiens ont également été exprimés en sa faveur, appelant à la clémence, sans infléchir la décision de justice.