Le Royaume-Uni menace de freiner le méga-rachat de Paramount par Warner Bros. Discovery

Le gouvernement britannique envisage d’intervenir dans le projet de rachat de Paramount par Warner Bros. Discovery, une opération évaluée à 110 milliards de dollars qui pourrait profondément remodeler le paysage mondial des médias. Les autorités souhaitent examiner les conséquences de cette fusion sur le pluralisme de l’information et la concurrence au Royaume-Uni.

La ministre britannique de la Culture a indiqué qu’elle était favorable à l’ouverture d’une enquête d’intérêt public. Si cette procédure est officiellement lancée, les régulateurs britanniques devront évaluer l’impact de l’opération sur plusieurs médias et plateformes présents dans le pays avant que le gouvernement ne rende sa décision.

Les autorités s’intéressent notamment aux effets de cette fusion sur des actifs tels que Channel 5, CNN International, TNT Sports, Cartoon Network, Nickelodeon ainsi que les plateformes de streaming Paramount+ et HBO Max. Les entreprises concernées auront la possibilité de présenter leurs observations avant la fin de l’examen préliminaire.

Cette opération a déjà obtenu l’approbation des autorités de plusieurs grandes économies, dont les États-Unis, la Chine, la France, l’Allemagne, l’Australie et l’Arabie saoudite. Le Royaume-Uni figure désormais parmi les derniers marchés susceptibles d’imposer des conditions supplémentaires, voire de retarder la finalisation de l’accord.

Si le gouvernement britannique décide de poursuivre son examen, les autorités de régulation disposeront de plusieurs semaines pour déterminer si cette fusion risque de porter atteinte à la concurrence ou au pluralisme des médias. Leur avis sera déterminant pour l’avenir de l’une des plus importantes opérations de consolidation jamais envisagées dans le secteur mondial du divertissement.