Mondial – Les Bleus défient la Suède ce soir à 23h en seizièmes de finale

La Coupe du monde poursuit ses 16es de finale ce mardi, avec trois matchs à suivre en France dans la soirée et la nuit. Le premier rendez-vous oppose la Côte d’Ivoire à la Norvège à 19h, avant le gros choc des Bleus : France-Suède à 23h. La journée se prolonge ensuite avec Mexique-Équateur à 3h, dans la nuit de mardi à mercredi.

France-Suède : le match de la journée

L’équipe de France joue son 16e de finale ce mardi soir face à la Suède, au MetLife Stadium d’East Rutherford, dans la région de New York. Le coup d’envoi est fixé à 23h, avec une diffusion prévue sur M6 et beIN Sports 1. Pour les Bleus, c’est le premier match à élimination directe de ce Mondial. La France aborde cette rencontre après une phase de groupes parfaite, conclue à la première place du groupe I.

Une phase de groupes parfaite pour la France

Les Bleus ont remporté leurs trois matchs du premier tour : 3-1 contre le Sénégal, 3-0 contre l’Irak, puis 4-1 contre la Norvège. Bilan : 9 points, 10 buts marqués, 2 encaissés et une différence de buts de +8. Ce parcours place la France parmi les équipes les plus solides du début de tournoi. Elle arrive en phase finale sans accroc, avec une attaque efficace et un statut de favori renforcé avant d’affronter la Suède.

La Suède qualifiée par la petite porte

La Suède n’a pas terminé parmi les deux premières de son groupe. Elle a fini troisième du groupe F avec 4 points, derrière les Pays-Bas et le Japon, mais a décroché sa qualification parmi les meilleurs troisièmes. Son bilan est contrasté : une large victoire 5-1 contre la Tunisie, une lourde défaite 5-1 contre les Pays-Bas, puis un nul 1-1 contre le Japon. Cette équipe suédoise est donc irrégulière, mais elle a déjà montré qu’elle pouvait marquer et créer du danger.

Le point côté Bleus : Thuram absent, Kanté incertain

Didier Deschamps doit composer avec un forfait confirmé : Marcus Thuram ne jouera pas contre la Suède. L’attaquant est absent pour ce 16e de finale. La situation de N’Golo Kanté reste, elle, incertaine avant la rencontre.

Un historique favorable aux Bleus

La France et la Suède se connaissent très bien. Avant ce 16e de finale, les deux équipes se sont déjà affrontées 23 fois. Le bilan penche clairement côté français : 12 victoires pour les Bleus, 5 matchs nuls et 6 victoires suédoises. Le rendez-vous de ce soir est donc le 24e France-Suède de l’histoire. Le dernier duel remonte au 17 novembre 2020, en Ligue des nations, avec une victoire française 4-2 au Stade de France. Les Bleus restent aussi sur quatre victoires lors des cinq dernières confrontations contre la Suède. Autre précision importante : ce France-Suède est leur premier affrontement en phase finale de Coupe du monde. Les deux précédents duels en grande compétition avaient eu lieu à l’Euro : 1-1 en 1992, puis victoire 2-0 de la Suède en 2012.

Côte d’Ivoire-Norvège pour ouvrir la soirée

Avant France-Suède, la soirée débute à 19h avec Côte d’Ivoire-Norvège, disputé à Dallas. La rencontre est également programmée sur M6 et beIN Sports 1. Cette affiche oppose une Côte d’Ivoire en quête d’un cap historique à une Norvège qui sort du groupe de la France. Les Norvégiens ont terminé deuxièmes du groupe I avec 6 points, derrière les Bleus.

Mexique-Équateur en pleine nuit

Le dernier match du programme se jouer à 3h du matin, dans la nuit de mardi à mercredi. Le Mexique, pays hôte, affrontera l’Équateur à Mexico. La rencontre est diffusée sur beIN Sports 1. Le Mexique, qui joue «sa» Coupe du monde, arrive avec le statut de leader invaincu du groupe A. L’Équateur, lui, s’est qualifié parmi les meilleurs troisièmes.